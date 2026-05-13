Enthüllung der Pocher-Ex lässt aufhorchen: So erklärt Sandy ihren Botox-Wahn
Köln - Sandy Meyer-Wölden (43) schwört seit vielen Jahren auf Botox, das ist bekannt. Der eigentliche Grund für die regelmäßigen Eingriffe wird jedoch viele überraschen.
Wie die erste Ex-Frau von Skandalcomedian Oliver Pocher (48) jetzt auf einem Beauty-Event gegenüber "Bunte" offenbarte, sollen die Injektionen in ihrem Gesicht eine Operation an den Augen verhindern.
"Ich habe Schlupflider und ich bemerke mit dem Alter, dass ich ohne Botox sehr schwere und träge Augen bekomme und Kopfschmerzen habe", erklärte die Fünffach-Mama dazu. Das ganze Problem sei außerdem genetisch bedingt.
Demnach habe sich ihr Vater, der Rechtsanwalt und Sportmanager Axel Meyer-Wölden (†56), bereits im Alter von 40 Jahren einer OP unterziehen müssen. Doch genau davor hat Sandy große Angst. "Das traue ich mich nicht", gab sie offenherzig zu.
Aus Sicht der Promi-Blondine sollte die Nutzung von Botox heutzutage auch innerhalb der gesamten Gesellschaft kein großes Tuschelthema mehr sein.
"Ich bin zu 100 Prozent ich […]. Und dazu gehört auch Botox. Ich finde es wichtig, dass Frauen das auch aussprechen, weil es keinen Grund gibt, das zu verteufeln. Wir sind alle frei", stellte sie klar.
Sandy Meyer-Wölden setzt auf "Me-Time" am frühen Morgen
Laut Aussage des Models mache das Nervengift aber auch nur einen Teil seines ganz persönlichen Schönheitsgeheimnisses aus. Hinzu kommen noch ein hoch dosiertes Vitamin-C-Serum, eine Creme mit Lichtschutzfaktor 50 und ein Hyaluron-Serum.
Wahre Schönheit komme laut Sandy aber ohnehin von innen. "Wenn ich im Innern mit mir im Reinen bin, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich nach außen hin schön wirke", sinnierte sie im "Bunte"-Interview weiter.
Entscheidend für ihre mentale Gesundheit sei genügend "Me-Time", also Momente, in denen sie sich voll und ganz nur auf sich fokussieren kann. Dazu zählen unter anderem Meditations- und Sportübungen am frühen Morgen.
"Es bedarf ein bisschen Disziplin und Organisation", gestand sie ehrlich. Aber es würde sich lohnen, täglich bereits um 6 Uhr aufzustehen. Diese eine Stunde, bevor die Kinder wach werden, sei für sie die "effektivste Zeit des Tages".
Titelfoto: Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)