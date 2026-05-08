Nichts mit Liebeskummer: Sandy Meyer-Wölden feiert neues Leben als Single

Köln - Seit einem Monat ist das Liebes-Aus mit Ex-Freund Alexander Müller (41) bereits besiegelt. Jetzt hat sich Sandy Meyer-Wölden (43) öffentlich dazu geäußert, wie gut ihr das Single-Leben neuerdings wirklich tue.

Nach zwei Anläufen in Sachen Beziehung hat Sandy Meyer-Wölden im April die Trennung von Sebastian Müller öffentlich gemacht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon mehrere Wochen vor der Verkündung der Trennung hatte die Fünffach-Mama selbst die Liebes-Reißleine gezogen und den Unternehmer in den Wind geschossen.

Im Talk mit RTL verrät sie nun, dass ihr das neue Leben als Promi-Single ganz neue Kräfte verleihe. "Ich habe vergessen, wie cool es ist, Single zu sein", erklärt sie am Rande eines Events in Hamburg.

"Viele haben mir früher gesagt, das sind die besten Jahre einer Frau. Und ich komme da so langsam rein."

Von Liebeskummer und Trennungsschmerz scheint die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) ferner denn je. "Mir geht es einfach richtig, richtig gut", freut sie sich.

Allerdings findet sie ihre Kraft nicht ausschließlich in Köln oder im näheren Umland. Vielmehr ihre Wahlheimat Miami sei ihr Rückzugsort Nummer eins. "Die Kinder verbinden Miami mit Zuhause – und ich auch."