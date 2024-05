Sandy Meyer-Wölden über ihre zweite Chance: "Ich mache mich nackt!"

Köln - Um das ehemalige Model und Ex-Frau von Oliver Pocher (46) Sandy Meyer-Wölden (41) war es lange Zeit still. Als sich Oliver und Amira Pocher aber trennten, kam Sandy über den Pocher-Podcast ungeplant wieder zurück in die deutsche Öffentlichkeit. Mit Gala-TV hat die 41-Jährige nun über ihr Comeback gesprochen. Und dabei eine überraschend ehrliche Ankündigung gemacht.

Versteht sich mit Ex-Mann Oliver Pocher wieder sehr gut und hat keine Angst mehr vor Publicity in Deutschland: Sandy Meyer-Wölden (41). © Bildmontage: Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

Als Schlüsselmoment bezeichnete Sandy darin den Umzug nach der Scheidung von Oliver Pocher in die USA vor elf Jahren.

"Das war sowas wie mein Safe-Place, auch um die Kinder großzuziehen. Doch das Leben hatte dann einen anderen Plan", so die 41-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Annika Lau (45).

Denn die Berichterstattung über sie hatte in der Vergangenheit ihrer Meinung nach ein Bild von ihr gezeichnet, mit dem sie nicht einverstanden war. Damit sollte Schluss sein.

Durch ihre Rückkehr nach Deutschland und die gemeinsame Arbeit am Podcast mit Ex Oliver hat sie nun die zweite Chance, zu zeigen, wer sie wirklich ist.

"Ich habe das angenommen", erklärt die Ex von Boris Becker. "Für mich ist es eigentlich eher so okay, ich zeige euch jetzt, wie ich wirklich bin, ich mache mich nackt."