Alessia Herren bekommt eigene Family-Doku! "Volles Haus" zeigt sie privat, wie nie zuvor

Köln - Alessia Herren (21) nahm bereits an diversen TV-Formaten teil und hat sich in der Fernseh-Welt nicht nur dank ihres berühmten Vaters Willi (†45) einen Namen gemacht. Nun bekommt das Reality-Sternchen eine eigene Family-Doku.

Alessia Herren (21) und Ehemann Can sind ab Montag (12. Juni) bei "Volles Haus" (Sat.1) zu sehen. © Picture Puzzle Medien

Vor wenigen Wochen ist Alessia zum ersten Mal Mama geworden und brachte am 16. April Töchterchen Anisa-Amalia zur Welt. Und seither hat sich das Leben der Kölnerin grundlegend verändert!

Wie ihr neuer Alltag zwischen Windeln wechseln, Ehe und den alltäglichen Verpflichtungen im Haushalt aussieht, bekommen ihre Fans schon bald zu Gesicht!

In der neuen fünfteiligen Reality-Doku "Volles Haus" gewähren die Herrens nämlich exklusive Einblicke in ihr kunterbuntes Familienleben, wie die Produktionsfirma Picture Puzzle Medien am Freitag offiziell bekanntgab.

Start der neuen Wochenserie ist der kommende Montag (12. Juni) um 16 Uhr auf Sat.1. Bis Freitag (16. Juni) dürfen sich Fans dann täglich auf eine neue 30-minütige Folge freuen.

Alessia und Can hatten sich für das neue Format mehrere Wochen von einem Kamerateam begleiten lassen - vom gemeinsamen Umzug in ihre Traumwohnung bis hin zu den Geburtsvorbereitungen mit einer Hebamme.

Mit von der Partie sind aber nicht nur die frischgebackenen Eltern, sondern auch andere Gesichter des Herren-Clans, darunter auch Alessias Mama Mirella, ihre Tante Annemie und Opa Piero.

Immer im Herzen trägt die 21-Jährige dabei auch ihren verstorbenen Vater Willi, der einst ebenfalls mit seiner eigenen TV-Doku ("Die Herrens, Willis wilde Welt") über die heimischen Bildschirme geflimmert war.