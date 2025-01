Alessia Herren im Dschungelcamp: Warum die Show so wichtig für sie ist

Alessia Herren (23) ist ab Freitag im Dschungelcamp zu sehen. © RTL / Boris Breuer

Denn ihr Vater Willi Herren (†45) saß bereits 2004 in der zweiten Staffel der beliebten RTL-Reality-Show am Lagerfeuer und belegte den dritten Platz.

"Mein Vater ist nicht mehr hier auf der Welt, aber trotz allem ist mein Vater bei uns im Herzen und das ist das Wichtigste für uns", erklärt die 23-Jährige in einem Gespräch mit RTL kurz vor dem Abflug nach Australien.

Als der Entertainer in Down Under dabei gewesen ist, war Alessia gerade einmal zwei Jahre alt. Die Tochter der Influencerin befindet sich in einem ähnlichen Alter. Anisa ist aktuell ein Jahr alt.

Und genau für diese möchte sie jetzt ein großes Vorbild sein. "Klar möchte ich meine Familie stolz machen", betont Alessia, die aber auch an ihren verstorbenen Vater denkt.

"Mein Vater ist natürlich mein Vater. Ihn möchte ich genauso stolz machen. Er ist meine Familie, ob er jetzt hier ist oder nicht", führt die 23-jährige Jung-Mama weiter aus.