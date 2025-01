Alessias Ehemann ätzt nach verpatzter Dschungelprüfung: "Meine Frau hat versagt"

Gold Coast (Australien)/Köln - An Tag vier des " Dschungelcamps " wurde Alessia Herren (23) erstmals von den Zuschauern für eine Prüfung ausgewählt. Doch die Jung-Mama versagt auf ganzer Linie - ganz zum Unmut ihres Ehemannes!

"Natürlich könnte sie viel mehr Gas geben. Also wäre ich da, hätte ich der auch auf jeden Fall ein bisschen Druck gemacht", so der ehemalige " Sommerhaus der Stars "-Teilnehmer, der ihr auch zugerufen hätte: "'Du schaffst das!' Ich hätte alles versucht."

Trotzdem hätte sich Can etwas mehr Elan von Alessia in der Dschungelprüfung gewünscht.

Daher sei es für sie auch eine große Überwindung gewesen, die Herausforderung im australischen Dschungel anzunehmen. "Sie konnte Tage vorher nicht schlafen", gibt der 29-Jährige preis, der dennoch stolz auf seine Liebste sei, dass sie überhaupt an der Reality-Show teilnehme.

Allerdings kenne der Kölner seine Frau am besten und diese habe nun mal Angst vor "kleinen Viechern, kleinen Tieren".

"Natürlich ist es enttäuschend zu sehen, wie meine Frau versagt hat", giftet ihr Gatte Can Nitkewitz (29) in " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach ".

Jasmin Herren (46) hat sich zum Scheitern ihrer Stieftochter geäußert. © Instagram/jasminherren78 (Screenshot)

Für Stiefmutter Jasmin Herren (46), die 2022 selbst in Down Under dabei gewesen ist, war der Auftritt von Alessia kein Wunder.

"Ich finde, sie hat es echt schlecht gemacht", kritisiert Jasmin die Tochter ihres verstorbenen Mannes Willi Herren (†45).

Auch wenn sich die beiden nicht gut verstehen, hat die Ex-Dschungelcamperin auch aufmunterte Worte parat. "Es war auch ihr erstes Mal und ich glaube und ich hoffe für sie, dass sie es [bei der nächsten Prüfung, Anm. d. Red.] auch wirklich schafft."

Dragqueen Olivia Jones (55) möchte daher scherzhaft wissen, ob Aldi Nord eventuell sein Jobangebot zurückgezogen hat, aufgrund der verpatzten Dschungelprüfung.

"Da kommt es ja auch auf den Schulabschluss an, dafür braucht man erstmal einen bei Aldi. Aber auch da wünsche ich ihr alles Gute und es ist ja auch kein schlechter Job, dort zu arbeiten", erklärt Jasmin.

Allerdings scheint ihre Stiefmutter schlecht informiert zu sein: Denn offenbar hat Alessia 2020 ihren Realschulabschluss an einer Abendschule nachgeholt.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis 9. Februar täglich um 20.15 Uhr bei RTL. Im Anschluss folgt immer "Die Stunde danach". Beides gibt es aber auch auf Abruf bei RTL+.