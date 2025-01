Dschungel-Beichte: GZSZ-Star schickt Dick Pic an Bill Kaulitz - "Hab keinen kleinen Pippimatz!"

Jahre später habe er dann den "super offenen" Bill Kaulitz auf einer Party kennengelernt. Nach ein, zwei Drinks habe dieser dann rausgehauen, dass er Timurs bestes Stück bei "Adam sucht Eva" deutlich zu klein fand. Dieser verstand da aber keinen Spaß und entschied kurzerhand: "Ich schicke dir mal ein Foto! Und dann habe ich ihm einfach ein Spiegelselfie – also unten ohne, oben ohne – geschickt. Und das kleine Problem war damit behoben!"

Ausschlaggebend für Timurs Beichte ist ausgerechnet der fröhlich nacktbadende Pierre (62). Das erinnert den 35-Jährigen an seine eigene Zeit als Nackedei bei der Show "Adam sucht Eva". Hier mussten Timur und die anderen Teilnehmenden nämlich 24/7 blankziehen.

Sam Dylan (33) hält bei der Prüfung zunächst tapfer durch. Aber die Untätigkeit seiner Partnerin wird ihm schließlich zum Verhängnis. © RTL

Abseits der Promi-Storys muss sich Sam allerdings leider auch mit dem Ernst des Lebens - seiner inzwischen bereits dritten Dschungelprüfung namens "KFZ-Würgstatt" - auseinandersetzen: "Aller guten Dinge sind drei!" Naja, mal abwarten ...

Während seine unfreiwillige Partnerin Alessia Herren (23) in Fleischabfällen und Co. nach Werkzeugen suchen muss, wird Sam in einen Transporter eingeschlossen, wo er Sterne abschrauben soll. Gesellschaft bekommt er dabei von süßen Tierchen wie Kakerlaken, Würmern und vielen mehr.

Die Prüfung steht von Anfang an unter keinem guten Stern: "Ich bin am Zittern. Isch habe so Angst", schreit Alessia, während sie planlos über das Gelände schleicht, mal hier, mal da vorsichtig tastet: "Isch kann nicht. Isch habe Angst, da sind Tiere!"

Und Sam? Der tut es ihr zumindest in Sachen Lautstärke und Lungenvolumen gleich: "Ich ersticke, ich ersticke. Was machst du da eigentlich, steck das Ding da rein", brüllt er die untätige 23-Jährige aus seiner misslichen Lage an.

Als dann auch noch Ratten zu ihm geschickt werden, hat er endgültig genug: "Die fressen mich! Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Damit ist die Prüfung beendet - und ein neuer, trauriger Rekord eingestellt: Noch nie zuvor wurden an drei aufeinanderfolgenden Tagen null Sterne geholt.

Lilly Becker (48) bringt es auf den Punkt: "Ich find' das 'ne Frechheit! Warum bist du hier?" Tja, umso mehr wird sie sich darüber freuen, dass sie gemeinsam mit den beiden Versagern die nächste Prüfung bestreiten muss.