Drei Jahre nach seinem Tod: Alessia Herren richtet emotionalen Geburtstagsgruß an Papa Willi

Alessia Herren (22) ist selbst schon stolze Mama eines kleinen Mädchens. © Instagram/alessiamillane (Screenshot)

Grund genug für seine Tochter Alessia (22) ein paar emotionale Zeilen bei Instagram für ihren geliebten Papa zu verfassen.

Zu einem Bild, das die 22-Jährige gemeinsam mit Willi zeigt, schreibt Alessia: "Happy Birthday, Papa. Ich liebe dich für immer und ewig! Du wirst vermisst und nie vergessen!"

Ehrensache, dass Alessia, die bei "Kampf der Realitystars" in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist, zu Willis Ehrentag auch extra an sein Grab in Köln gefahren ist - natürlich standesgemäß in Begleitung von Familie und Freunden.

Von Willis Ex-Frau Jasmin (45) fehlt dabei allerdings jede Spur. Denn die beschränkt sich - zumindest öffentlich - darauf, ein Bild ihres verstorbenen Mannes zu teilen.

Dass die 45-Jährige nicht in Alessias Story auftaucht, verwundert allerdings nicht - immerhin waren die 22-Jährige und Jasmin nach Willis Tod in heftige Streitigkeiten geraten.