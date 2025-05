Alexander Klaws richtet emotionale Worte an seine Frau: "Mein Herz blutet"

Alexander Klaws (41) konnte am 40. Geburtstag seiner Frau Nadja Scheiwiller nicht dabei sein, fand aber rührende Worte für sie. © Screenshot/Instagram/alexanderklawsofficial

Aus entsprechendem Anlass meldete sich der 41-Jährige nun auf seinem Instagram-Account zu Wort. Er teilte ein Foto von sich und seiner Gattin, wie sie gemeinsam in die Kamera lächeln. Im Hintergrund ist neben einer Lichterkette und mehreren Luftballons auch die Hängewiege des jüngsten Sprosses Lion (neun Monate) zu sehen.

Der Schnappschuss aus dem Hause Klaws/Scheiwiller dürfte allerdings schon etwas her sein, denn seit zwei Wochen befindet sich der Musiker mit der Showreihe "Disney in Concert: Follow your Dreams" auf Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor war er als "Tarzan" durch den Stuttgarter Dschungel geflogen und durfte sich in Darmstadt bei Dr. Jekyll & Mr. Hyde auf der dunklen Seite austoben.

Seine Frau musste zu Hause alles alleine wuppen. Entsprechend würdigte er ihren Einsatz. "All das ist harte Arbeit und Rock 'n' Roll, wäre aber niemals möglich, wenn wir Familienväter niemanden hätten, der uns in solchen Phasen zu Hause und darüber hinaus den Rücken freihält - vor allem in einem Zuhause mit drei Kindern", schrieb der erste DSDS-Sieger in dem Beitrag [Rechtschreibung angepasst, Anm. d. Red.].

Doch genau diese "Powerfrauen", wie er sie nannte, würden ihren Männern immer wieder Flügel verleihen.