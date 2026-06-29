Grand-Slam-Finale ohne Thomalla, Alexander Zverev erklärt: "Wollte nicht, dass sie kommt"
Hamburg - Normalerweise halten Alexander Zverev (29) und Sophia Thomalla (36) ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt spricht der Tennis-Star überraschend offen über die Beziehung zu der Moderatorin.
"Klar, ich liebe sie." Dieser Satz kommt von dem 29-Jährigen im Gespräch mit RTL ohne zu zögern.
Seit fast fünf Jahren geht der frischgebackene Grand-Slam-Sieger gemeinsam mit Thomalla durchs Leben. Für Zverev ist seine Liebste jedoch längst weit mehr als nur seine Partnerin.
"Ich habe unfassbar viel Respekt vor ihr, weil für mich ist sie einer der schlausten Menschen, die ich je kennengelernt habe", sagt der 29-Jährige offen.
Eine Fähigkeit von ihr, die ihn besonders beeindruckt: Verständnis. "Sie weiß, wann man in Ruhe gelassen werden möchte. Sie weiß auch, wann die Unterstützung da sein sollte. Für mich ist sie eine unfassbare Hilfe, was mein Leben auch angeht."
Auch in einem der wichtigsten Momente seiner Karriere spielte sie eine besondere Rolle – wenn auch bewusst aus der Distanz. Beim Finale der French Open selbst war Thomalla nämlich nicht vor Ort. Doch das hatte einen Grund: "Ich wollte nicht, dass sie zum Finale kommt. Ich möchte immer: Entweder sind alle von Anfang an dabei oder gar nicht."
Umso mehr berührt ihn bis heute, wie sie damit umging und seine Entscheidung akzeptierte. Direkt nach seinem Sieg reiste sie nach Paris. Für den Sportler ein starkes Zeichen: "Das zeigt eigentlich alles."
Alexander Zverev: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
Neben dem Sport denkt Zverev inzwischen auch intensiv über seine Zukunft abseits des Tennisplatzes nach. Sein Wunsch ist klar: "Ich wünsche mir eine riesige Familie." Wann es so weit ist, lässt er offen und verweist schmunzelnd: "Das musst du Sophia fragen."
Grundsätzlich könne er sich sehr gut vorstellen, Familie und Karriere zu verbinden, auch wenn beiden bewusst sei, dass zwei starke berufliche Wege organisiert werden müssen. Schließlich ist Thomalla unter anderem als Moderatorin tätig und jobbedingt daher ebenfalls viel unterwegs.
"Ich glaube, dass einer dann etwas weniger machen muss", sagt er ehrlich, betont aber zugleich, dass er seiner Partnerin dabei keinerlei Druck machen möchte.
Ein Kind hat Zverev bereits: seine Tochter Mayla, die im März 2021 geboren wurde. Die Mutter des Kindes ist das Model und die ehemalige GNTM-Kandidatin Brenda Patea (32).
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa