Dackel Mishka schwer verletzt: Alexander Zverev und Sophia Thomalla bangen um ihren Hund
Hamburg/München - Großer Schreck für Alexander Zverev (29) und Sophia Thomalla (36)! Ihr gemeinsamer Dackel Mishka hat sich schwer verletzt.
In letzter Zeit war Zverev in Gedanken nicht komplett beim Tennis: Sorgen um seinen Hund machten sich breit, wie er nun dem Kicker verriet.
Auf die Frage eines Reporters, was da in München los war, erklärte der Tennis-Star, er könne jetzt mehr oder weniger über den Unfall seines Hundes sprechen.
Nach seinem Match mit Francisco Cerundolo sei Zverev Golfspielen gegangen. Normalerweise laufe Mishka neben dem Golfcart her. Doch dieses Mal entschied sich der Tennis-Profi dagegen, den Dackel frei laufen zu lassen.
"Mishka liebt es, neben dem Golfcart zu laufen", sagte Zverev. Da der Tennis-Profi auf einem guten Golfplatz in München spielte, wo er die Leute nicht kannte, entschied Zverev sich dazu, Mishka angeleint im Golfcart sitzen zu lassen.
Eine Entscheidung mit schweren Folgen: Denn der kleine Dackel verstand offenbar nicht, warum er nicht wie sonst, neben dem Cart laufen durfte.
Schlimmer Unfall: Dackel Mishka bricht sich mehrere Knochen
Der Tennis-Star beschrieb, was dann passierte: "Der Volltrottel ist einfach acht Monate alt und versteht nicht, warum er im Golfcart sitzen bleiben muss. Er war halt angeleint und springt, während das Golfcart noch fährt, aus dem Golfcart raus."
Diesen Sprung überstand das junge Tier jedoch nicht unverletzt. "Er bricht sich vier Knochen und bricht sich beide Hüften dabei", so Zerev.
Anschließend habe der Tennis-Star die ganze Nacht im Krankenhaus verbracht und sich um seinen Hund gesorgt. "Wir wussten nicht, ob er jemals wieder laufen wird oder nicht", betonte der Tennis-Star.
Laut seinen Aussagen wirkte sich diese belastende Situation auf seine mentale Gesundheit aus: "Das heißt, das Halbfinale, ich habe nicht deswegen verloren, aber ich war mental nicht mehr in München an den Tagen."
Inzwischen sei jedoch alles in Ordnung, und Dackel Mishka befindet sich auf dem Weg der Besserung. "Er humpelt noch ein bisschen, aber da er ein sehr junger Hund ist, wird alles sehr, sehr gut verheilen und er wird wieder gesund werden", erklärte Zverev.
Titelfoto: Instagram/sophiathomalla