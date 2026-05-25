Dackel Mishka schwer verletzt: Alexander Zverev und Sophia Thomalla bangen um ihren Hund

Alexander Zverev (29) machte sich große Sorgen um Dackel Mishka. © Instagram/sophiathomalla

In letzter Zeit war Zverev in Gedanken nicht komplett beim Tennis: Sorgen um seinen Hund machten sich breit, wie er nun dem Kicker verriet.

Auf die Frage eines Reporters, was da in München los war, erklärte der Tennis-Star, er könne jetzt mehr oder weniger über den Unfall seines Hundes sprechen.

Nach seinem Match mit Francisco Cerundolo sei Zverev Golfspielen gegangen. Normalerweise laufe Mishka neben dem Golfcart her. Doch dieses Mal entschied sich der Tennis-Profi dagegen, den Dackel frei laufen zu lassen.

"Mishka liebt es, neben dem Golfcart zu laufen", sagte Zverev. Da der Tennis-Profi auf einem guten Golfplatz in München spielte, wo er die Leute nicht kannte, entschied Zverev sich dazu, Mishka angeleint im Golfcart sitzen zu lassen.

Eine Entscheidung mit schweren Folgen: Denn der kleine Dackel verstand offenbar nicht, warum er nicht wie sonst, neben dem Cart laufen durfte.