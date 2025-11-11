Alexander Zverev mit traurigem Geständnis: Deswegen schenkte er seiner Sophia einen Hund
Hamburg/Berlin - Vor wenigen Wochen präsentierten Tennis-Star Alexander Zverev (28) und seine Partnerin Sophia Thomalla (36) stolz ihren Familienzuwachs, den zwölf Wochen alten Welpen Mischka. Dahinter steckte jedoch eine traurige Geschichte.
Auf Instagram hatte das Paar mehrere Bilder von der süßen Fellnase gezeigt, die vor allem Zverev nun seit einigen Wochen auf der ATP-Tour begleitet. Wie der 28-Jährige verriet, ist der Grund für den Familienzuwachs aber traurig.
"Sophia hatte immer einen Hund, der ist leider in diesem Jahr verstorben", erklärte die Nummer drei der Welt in einem Gespräch mit der Bild.
"Irgendwann habe ich 20 Dackel-Reels am Tag von Sophia bekommen. Da dachte ich mir: Ich habe die Botschaft verstanden, was jetzt Sache ist."
Wie praktisch, dass Thomalla am 6. Oktober Geburtstag hatte und 36 Jahre alt wurde. "Ich habe ihr Mischka zum Geburtstag gekauft und nun ist er Teil der Familie", fuhr Zverev fort. Der Vierbeiner begleitete das deutsche Tennis-Ass bereits zu den Turnieren in Wien und Paris sowie jetzt auch bei den ATP-Finals in Turin.
Steht der Hamburger auf dem Tennisplatz, passt Thomalla auf den süßen Vierbeiner auf. Gemeinsam machten sie bereits die italienische Metropole unsicher.
Alexander Zverev und Sophia Thomalla zeigen ihren Familienzuwachs
Alexander Zverev und Sophia Thomalla in Sachen Erziehung bei Mischka uneins
"Mischka ist überall mit dabei. Wenn Sophia aber nach Thailand zum Dreh fliegt, ist er halt bei meiner Familie und mir", klärte er auf. Für die RTL-Show "Are You The One" ist die Moderatorin im Frühjahr für sechs Wochen in Asien unterwegs. Eine lange Zeit für sie ohne den Kleinen, den sie bereits fest in ihr Herz geschlossen hat.
Für Zverev ist Mischka bereits der dritte Hund, zuvor hatte er bereits Lövik und Junior. Eifersüchtig sind die beiden auf den Welpen aber nicht. Zu dritt begleiten sie den Tennis-Star ab jetzt rund um die Welt, meist hat Mutter Irina (58) aber ein Auge auf sie.
Die Erziehung liegt allerdings beim Traumpaar, das nicht immer auf einen gemeinsamen Nenner kommt. "Sophia ist etwas strenger zu ihm und versucht, ihm etwas beizubringen. Ich dagegen erlaube ihm alles", gab Zverev zu.
Vor allem bei einer Sache muss die Moderatorin noch Hand anlegen. "Er frisst alles, was auf dem Boden liegt", erklärte Zverev. In diesem Fall ist eben Thomalla gefragt.