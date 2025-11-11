Alexander Zverev mit traurigem Geständnis: Deswegen schenkte er seiner Sophia einen Hund

Hamburg/Berlin - Vor wenigen Wochen präsentierten Tennis-Star Alexander Zverev (28) und seine Partnerin Sophia Thomalla (36) stolz ihren Familienzuwachs, den zwölf Wochen alten Welpen Mischka. Dahinter steckte jedoch eine traurige Geschichte.

Seit wenigen Wochen ist Hundewelpe Mischka an der Seite von Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36). © Screenshot/Instagram/sophiathomalla

Auf Instagram hatte das Paar mehrere Bilder von der süßen Fellnase gezeigt, die vor allem Zverev nun seit einigen Wochen auf der ATP-Tour begleitet. Wie der 28-Jährige verriet, ist der Grund für den Familienzuwachs aber traurig.

"Sophia hatte immer einen Hund, der ist leider in diesem Jahr verstorben", erklärte die Nummer drei der Welt in einem Gespräch mit der Bild.

"Irgendwann habe ich 20 Dackel-Reels am Tag von Sophia bekommen. Da dachte ich mir: Ich habe die Botschaft verstanden, was jetzt Sache ist."

Wie praktisch, dass Thomalla am 6. Oktober Geburtstag hatte und 36 Jahre alt wurde. "Ich habe ihr Mischka zum Geburtstag gekauft und nun ist er Teil der Familie", fuhr Zverev fort. Der Vierbeiner begleitete das deutsche Tennis-Ass bereits zu den Turnieren in Wien und Paris sowie jetzt auch bei den ATP-Finals in Turin.

Steht der Hamburger auf dem Tennisplatz, passt Thomalla auf den süßen Vierbeiner auf. Gemeinsam machten sie bereits die italienische Metropole unsicher.