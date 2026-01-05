Aufschlagriese und Taube bringen Alexander Zverev zur Verzweiflung

Hamburg/Sydney - Der Frust musste raus! Tennis-Star Alexander Zverev (28) hat sein zweites Gruppenspiel beim United Cup in Sydney verloren. Eine Taube und eine Verwarnung brachten den Deutschen zur Verzweiflung.

Alexander Zverev (28) diskutierte mit Schiedsrichter Mohamed Lahyani (59). © Rick Rycroft/AP/dpa

Nach dem lockeren Sieg zum Auftakt gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (26) musste Zverev am Montag den ersten Rückschlag in der Vorbereitung auf die Australian Open einstecken. Gegen den Polen Hubert Hurkacz (28) sah der Hamburger kein Land und verlor mit 3:6 und 4:6.

Vor allem gegen die Aufschläge des 28-Jährigen fand Zverev keine Mittel. Dabei war es für den ehemaligen Top-Ten-Spieler sein erstes Match seit dem 12. Juni 2025. Doch von fehlender Spielpraxis war wenig zu sehen. Hurkacz haute Zverev 21 Asse um die Ohren und ließ bei eigenem Aufschlag nichts zu.

Das führte beim Deutschen zu sichtbarem Frust. Während eines Ballwechsels flog plötzlich eine Taube über den Platz und irritierte Zverev. Der beschwerte sich daraufhin bei Schiedsrichter Mohamed Lahyani (59), doch der Schwede ließ weiterspielen, anstatt den Punkt zu wiederholen.

Mit der Entscheidung war Zverev alles andere als einverstanden und zerschmetterte beim Gang an die deutsche Box das Mikrofon, das eigentlich die Gespräche zwischen Spieler und Team aufzeichnen sollte.