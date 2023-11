Alexander Zverev verliert zweites Match bei den ATP-Finals und muss jetzt zittern

Turin (Italien) - Alexander Zverev (26) hat den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der ATP-Finals verpasst! Der Olympiasieger verlor am Mittwochabend gegen den Russen Daniil Medwedew (27) mit 6:7 (7:9), 4:6 und kassierte damit in Turin seine erste Niederlage.

Frust bei Alexander Zverev (26): Der deutsche Tennisstar hat sein zweites Match bei den ATP-Finals verloren und muss jetzt um den Einzug ins Halbfinale zittern. © Marco Alpozzi/Lapresse via ZUMA Press/dpa

In seinem Auftaktmatch hatte sich Zverev am Montag in drei Sätzen gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz (20) aus Spanien durchgesetzt.

Medwedew steht nach seinem zweiten Sieg dagegen bereits im Halbfinale. Die Nummer drei der Welt verwandelte nach 1:45 Stunden ihren ersten Matchball. Zuvor hatte Alcaraz gegen den Russen Andrej Rubljow (26) weitgehend mühelos mit 7:5, 6:2 gewonnen und damit seinen ersten Sieg bei den ATP-Finals überhaupt gefeiert.

Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt nun am Freitag. Zverev hat den Einzug ins Halbfinale nicht mehr in der eigenen Hand. Nur wenn er gegen den bereits ausgeschiedenen Rubljow gewinnt und Medwedew gegen Alcaraz siegt, steht Zverev im Halbfinale. Ansonsten ist das Tennis-Jahr für ihn am Freitag vorbei.

Zverev und Medwedew standen sich im Pala Alpitour bereits zum 18. Mal gegenüber. "Ich spiele gefühlt immer gegen ihn", hatte der Olympiasieger zuvor gesagt. Allein beim Jahresabschluss der acht besten Spieler der Saison war es der fünfte Vergleich.

Vor zwei Jahren trafen Zverev und Medwedew in Turin gleich zweimal aufeinander. In der Gruppenphase gewann Medwedew in drei Sätzen, im Finale setzte sich aber Zverev in zwei Sätzen durch und holte sich zum zweiten Mal den Titel bei den ATP-Finals.