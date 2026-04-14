Alexander Zverev verrät: Deshalb funktioniert die Beziehung mit Sophia Thomalla trotz voller Terminkalender

Hamburg/München - Seit rund fünf Jahren sind Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36) ein Paar. Jetzt spricht der Tennis-Star offen über die Beziehung der beiden, die trotz voller Terminkalender und ständiger Reisen funktioniert.

Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36) sind seit rund fünf Jahren ein Paar. (Archivfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Sowohl der 28-Jährige als auch die Moderatorin sind beruflich beide viel beschäftigt. So gebe es hin und wieder Zeiten, in denen sich das Paar auch einmal länger am Stück nicht sehe. Doch Zverev scheint darin kein Problem zu sehen.

"Es ist für uns nach fünf Jahren normal. Wir kennen es ja nicht anders", erklärt der Tennis-Profi im Gespräch mit RTL bei der BMW Players Night am Montag in München.

Es ist der Auftakt zu den BMW Open, die der 28-Jährige im vergangenen Jahr gewonnen hat. Und auch bei diesem Event ist eine ganz bestimmte Person nicht vor Ort: Sophia Thomalla. Diese befinde sich aktuell für einen Job in Thailand.

Auch bei dem United Cup in Sydney Anfang 2026 war seine bessere Hälfte offenbar nicht zum Anfeuern vor Ort. Stattdessen jedoch Influencerin Caro Daur (30) als Unterstützung für Eva Lys (24), weshalb kurzzeitig Liebes-Gerüchte zwischen der 30-Jährigen und dem Sportler die Runde machten.

Obwohl seine Liebste ihn in München nicht von der Zuschauertribüne aus anfeuern kann, bekommt er anderweitig Unterstützung. "Die ganze Familie ist hier", gesteht der Tennis-Star weiter. "Es ist immer jedes Jahr ein Familienturnier für uns."