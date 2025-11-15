Hass und Morddrohungen: Tennisstar schlägt sich mit Stalkern rum

Berlin/Hamburg - Nach der Veröffentlichung von Hassnachrichten gegen sie hat Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin Eva Lys (23) nun auch von belastenden Erfahrungen mit Stalkern berichtet.

Eva Lys (23) hat mit Hass im Netz und einem Stalker zu kämpfen. © IMAGO / VCG

"Ich hatte zuletzt auch mit Stalkern zu tun, die sich die Adressen von Trainingsplätzen, Hotels und sogar die Zimmernummern besorgt hatten", sagte Lys in einem Interview der "Zeit".

"Die waren offenbar besessen von mir. Das hat jegliche Grenze überschnitten."

Im Oktober hatte die 23-Jährige Hass-Kommentare gegen ihre Person öffentlich gemacht und in ihrer Instagram-Story einen Zusammenschnitt schockierender Nachrichten geteilt.

"Mir wurde immer gesagt: Ignorieren, ignorieren, gib den Leuten keine Plattform. Und das habe ich jahrelang geglaubt. Bis ich dachte: So geht es nicht weiter. Wenn man nicht darüber redet, wird sie nie etwas ändern", erklärte Lys.