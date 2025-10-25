Sophia Thomalla und Alexander Zverev verkünden zuckersüßen Familienzuwachs

Hamburg/Berlin - Ist der niedlich! Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) haben sich eine kleine Fellnase angeschafft. Und die lässt reihenweise Promi-Herzen schmelzen.

Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) präsentierten stolz ihren Familienzuwachs. © Instagram/sophiathomalla

Riesengroße Schlappohren, tapsige Pfoten und zwei Kulleraugen, denen man keinen Wunsch abschlagen kann. Dieser Dackelwelpe hat im Flug die Herzen des Tennisprofis und der Moderatorin erobert.

Auf Instagram veröffentlichte das Pärchen stolz ihren Familienzuwachs. Die "Are You The One? Reality Stars in Love"-Moderation schrieb dazu: "Two main characters and one who takes care of both of them" (Auf Deutsch: Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert).

Auch den Namen des kleinen Herzensbrechers verriet das Promi-Pärchen ihren Fans "Say hi to Mishka", schrieb die 36-Jährige dazu.

Auf den Fotos sieht man die drei frisch Verliebten kuscheln, ein Nickerchen von Mishka und Zverev und den Vierbeiner in seiner ganzen, noch recht bescheidenen Größe.

Als Sahnehäubchen gab's obendrein noch ein Video von dem Welpen, der mit einer Zugangskarte spielt.

Dem Vierbeiner flogen gleich die Herzen zahlreicher Promis zu. Von Evelyn Burdecki (37), über Claudia Effenberg (60) bis hin zu Ilka Bessin (53) - besser bekannt als Cindy aus Marzahn - gab's euphorische Kommentare.