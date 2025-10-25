Sophia Thomalla und Alexander Zverev verkünden zuckersüßen Familienzuwachs
Hamburg/Berlin - Ist der niedlich! Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) haben sich eine kleine Fellnase angeschafft. Und die lässt reihenweise Promi-Herzen schmelzen.
Riesengroße Schlappohren, tapsige Pfoten und zwei Kulleraugen, denen man keinen Wunsch abschlagen kann. Dieser Dackelwelpe hat im Flug die Herzen des Tennisprofis und der Moderatorin erobert.
Auf Instagram veröffentlichte das Pärchen stolz ihren Familienzuwachs. Die "Are You The One? Reality Stars in Love"-Moderation schrieb dazu: "Two main characters and one who takes care of both of them" (Auf Deutsch: Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert).
Auch den Namen des kleinen Herzensbrechers verriet das Promi-Pärchen ihren Fans "Say hi to Mishka", schrieb die 36-Jährige dazu.
Auf den Fotos sieht man die drei frisch Verliebten kuscheln, ein Nickerchen von Mishka und Zverev und den Vierbeiner in seiner ganzen, noch recht bescheidenen Größe.
Als Sahnehäubchen gab's obendrein noch ein Video von dem Welpen, der mit einer Zugangskarte spielt.
Dem Vierbeiner flogen gleich die Herzen zahlreicher Promis zu. Von Evelyn Burdecki (37), über Claudia Effenberg (60) bis hin zu Ilka Bessin (53) - besser bekannt als Cindy aus Marzahn - gab's euphorische Kommentare.
Dackel Mishka darf auch mit zum Wiener Open
Mishka lernte auch gleich die Welt von Mama und Papa kennen und durfte mit zum Wiener Open. Dort machte es sich der Dackel in der Jacke von Zverev bequem.
Ab 16.30 Uhr muss die Fellnase aber erstmal ohne Streicheleinheiten vom neuen Hunde-Papa auskommen, der im Halbfinale gegen den Italiener Lorenzo Muretti (23) ran muss. Bilder in der Story des Profisportlers zeigen, dass Mishka sogar eine eigene Zugangskarte vom Veranstalter bekommen hat.
Wer den Dackel so lange in seine Obhut nimmt, ist nicht bekannt. Der Charmeur wird aber ganz bestimmt jemanden finden, der ein warmes Plätzchen unter der Jacke frei hat.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sophiathomalla (2)