Hammer-Los für Alex Zverev bei French Open! Rafa Nadal wartet in Runde eins

Paris - Das ist ein Hammer-Los! Tennis-Star Alexander Zverev (27) startet mit großen Ambitionen in die in der kommenden Woche startenden French Open in Paris. Doch die Auslosung brachte ihm kein Glück.

Alexander Zverev (27) bekommt es in der ersten Runde der French Open mit Rafael Nadal zu tun. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Zverev trifft in der ersten Runde auf den Sandplatz-König und vierzehnfachen (!) Sieger von Roland Garros, Rafael Nadal (37).

Der Spanier befindet sich aktuell nach seiner Verletzungspause zwar noch nicht wieder in Top-Form, doch bei seinem letzten Auftritt in der französischen Hauptstadt will er sich sicherlich mit einem Aus zum Auftakt zufrieden geben.

Gleiches gilt allerdings auch für Zverev, der vom ganz großen Coup an der Seine träumt. Mit seinem Sieg beim Masters-Turnier in Rom in der vergangenen Woche hat sich der 27-Jährige in den Favoritenkreis gespielt.

"Die letzten zwei Jahre waren sehr schwierig", gab der Hamburger allerdings zu und spielte damit auf seine schwere Fußverletzung an, die er sich im Halbfinale vor zwei Jahren zugezogen hatte und sich anschließend zurück in die Weltspitze kämpfen musste. "Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder auf dieser Bühne spielen kann."