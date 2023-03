Tennis-Ass Alexander Zverev siegt und wird zum Netflix-Star

Indian Wells - Sportlich kommt Deutschlands Tennis -Star Alexander Zverev (25) nach seiner schweren Verletzung immer besser in Fahrt. Beim Masters in Indian Wells erreichte er in der Nacht erst das Achtelfinale und verkündete anschließend noch eine weitere News.

Der Hamburger wird einer der Protagonisten in der zweiten Staffel der bekannten Netflix -Serie "Break Point". Bereits während des Turniers in den USA folgten Zverev und seinem Betreuerteam mehrere Kamerateams.

Im Achtelfinale wartet der formstarke Russe Daniil Medwedew (27). © Kamran Jebreili/AP

Noch immer sei er nach eigenen Angaben weit davon entfernt, sein bestes Tennis zu spielen. "Aber ich habe hier immer meine Schwierigkeiten bei den Bedingungen gehabt und die letzten beiden Jahre 7:6 im dritten verloren. Heute habe ich einfach einen Weg gefunden, zu gewinnen", sah er das Positive am Erfolg.

Nach seiner schweren Verletzung ist es erst das zweite Turnier nach seinem Comeback, bei dem er zwei Spiele in Folge gewinnen konnte. "Es ist vor allem jetzt wichtig nach dieser Phase, auch solche Matches zu gewinnen", erklärte Zverev.

In der kalifornischen Wüste war der 25-Jährige bislang zweimal ins Achtelfinale eingezogen, einmal erreichte er davon das Viertelfinale.

Ob er in diesem Jahr so weit kommen wird, ist allerdings fraglich. Denn in der nächsten Runde wartet mit Daniil Medwedew (27) aus Russland der aktuell wohl beste Spieler auf der Tour. Der 27-Jährige gewann seine letzten 16 Partien und siegte in Rotterdam, Doha und Dubai.