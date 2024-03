Tennis-Star Alexander Zverev siegt und erreicht besonderen Meilenstein

Indian Wells - Das war ein ganz besonderer Erfolg! Tennis -Star Alexander Zverev (26) steht nach einem Drei-Satz-Sieg über den Australier Alex de Minaur (25) beim ATP-Masters in Indian Wells im Viertelfinale. Mit dem Erfolg erreichte der Hamburger einen Meilenstein.

Alexander Zverev (26) schrie nach dem Sieg seine Freude heraus. © Charles Baus/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Zverev hatte zu Beginn etwas Mühe mit dem Weltranglisten-Zehnten und sah schon ein wenig wie der Verlierer aus, doch dann kämpfte er sich noch einmal zurück und gewann nach zwei Stunden und 47 Minuten mit 5:7, 6:2 und 6:3.

"Wenn man einen Satz und ein Break zurückliegt, muss man sich überlegen, ob man weiterspielen will oder ob man in 20 Minuten vom Platz muss. Ich musste auf beiden Seiten anders spielen und das ist mir heute gut gelungen", erklärte der 26-Jährige nach der Partie und merkte an: "Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein besseres Match bei Wind gehabt zu haben als heute."

Mit dem Sieg über de Minaur erreichte Zverev einen Meilenstein. Es war der 50. Erfolg über einen Top-Ten-Spieler für den Deutschen.

Im Viertelfinale bekommt es der deutsche Tennis-Star mit dem Spanier Carlos Alcaraz (20) zu tun. Der Wimbledon-Sieger setzte sich in seinem Achtelfinale gegen den Ungarn Fabian Maroszan (24) mühelos mit 6:3 und 6:3 durch.