Tennis-Star Alexander Zverev: So sehr hat die Diabetes-Diagnose die Familie geschockt

Mischa Zverev (35, r.) wusste schon immer, dass sein Bruder Alexander (26) etwas ganz Besonderes ist. © Frank Molter/dpa

Bis zum vergangenen Jahr hielt der gebürtige Hamburger seine Krankheit geheim, ehe er sich der Öffentlichkeit anvertraute und eine eigene Stiftung ins Leben rief.

Genau für diese hat er jüngst 100.000 Euro an Spenden gesammelt, bevor er in den Flieger Richtung Wimbledon stieg, um sich das größte Rasen-Turnier der Welt vorzubereiten.

Im Rahmen dieser Veranstaltung erinnerten sich allen voran sein Bruder Mischa (35) und seine Mutter Irina (56) an den Tag, der auch ihr Leben verändern sollte.

"Ich war, glaub ich, in der Schule. Meine Eltern waren beim Arzt, beim Zahnarzt oder sonst wo, und dann meinten sie, Sascha ist in Ohnmacht gefallen", erklärte Mischa in einem RTL-Interview. Kurze Zeit später habe die Diagnose die Familie erreicht.

"Mir war nicht bewusst, was das bedeutet, aber ich weiß, die Eltern waren am Boden zerstört", gab der ältere Bruder einen Einblick.

"Das war natürlich ein Schock für die ganze Familie", erinnerte sich auch Mama Irina an den Moment. "Die erste Frage, die ich gestellt habe: 'Wann wird Sascha wieder gesund?'" Doch die Ärzte kannten darauf nur eine Antwort: "Nie wieder."