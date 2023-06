Völlig irre Diskussion um Tennis-Ass Zverev: "Es sieht aus, als ob ich mich dope!"

"Wenn ich außerhalb des Platzes laufe, wurde mir beim letzten Match gesagt, dass das als Toilettenpause gilt. Da habe ich gesagt: 'Leute, es kann sein, dass ich vier-, fünfmal vom Platz gehen muss. Entscheidet euch mal bitte, was ich machen soll'", so Zverev.

Die Verantwortlichen des Grand Slams in Frankreich untersagten dem Olympiasieger , sich das lebenswichtige Insulin auf dem Patz zu spritzen. Unglaubliche Begründung: "Die sagen halt, es sieht aus, als ob ich mir irgendwas spritze, als ob ich mich dope oder so", erklärte Zverev bei Eurosport nach seinem Einzug ins Viertelfinale am Montagabend.

Während der French Open kam es nun zu einer Situation, in der Zverev sich aufgrund der Unwissenheit eines Oberschiedsrichters während des Spritzens erklären musste. © Jean-Francois Badias/AP

Am Montag konnte die Situation dann schnell geklärt werden, doch zwei Tage zuvor spielten sich unglaubliche Szenen ab.

Als Zverev in den Katakomben verschwand, um sich zu spritzen, kam ein Oberschiedsrichter, der aus Unwissenheit absolute Unruhe verbreitete.

"Dann war beim letzten Match ein Supervisor da, der gar nicht wusste, dass ich Diabetiker bin, da habe ich mir eine Spritze gegeben und der wurde voll panisch: 'Was machst du, was machst du? Du musst den Arzt rufen, wenn du dir was geben musst.' Ich sage: 'Was soll ich einen Arzt rufen, der kein Diabetiker oder Diabetologe ist? Der wird gar nicht wissen, was ich machen soll oder wie viel ich mir spritzen soll'", führte der aktuelle Weltranglisten-27. aus.

Zverev wünscht sich deshalb eine klare Ansage, wie er mit den lebensnotwendigen Spritzenpausen umgehen soll.

"Entscheidet euch einfach, was ihr wollt von mir, und dann mache ich es so. Aber schickt mich nicht hin und her", macht der Hamburger klar.