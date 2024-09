Wie schlecht geht es ihm? Alexander Zverev macht Geheimnis um seine Gesundheit

Tennis-Star Alexander Zverev (27) ging in Berlin krank an den Start. © IMAGO / Photo Players Images

Bereits während der Partie war immer wieder zu sehen gewesen, wie sich Zverev Pausen nahm, in die Knie ging und sich auf seinem Schläger abstützte. Auf der Pressekonferenz um kurz vor Mitternacht erklärte er, dass er seit vier Tagen Fieber habe, sich nicht gut fühle und sich daher zurückziehe.



"Ich war diese Woche ein bisschen krank. Meine Herzfrequenz war ziemlich hoch", sagte der gebürtige Hamburger, der deutlich sichtbar während der Partie schwer Luft bekam und Mitte des zweiten Satzes einen Arzt rufen ließ.

Als konkrete Fragen zu seinem Gesundheitszustand aufkamen und ob er die kommenden Turniere in Asien spielen werde, blockte er jedoch ab. "Mir wurde so ein bisschen ein Maulkorb gegeben von meinem Management da hinten, von meinem Bruder und Sergej. Deswegen die Fragen bitte an die beiden. Ich darf nichts sagen anscheinend", gab der 27-Jährige an.

So richtig äußerte sich sein Bruder Mischa (37) anschließend aber auch nicht. "Es geht um die Gesundheit eines Menschen und da werden wir nichts sagen", erklärte er. Am Abschlusstag des Laver Cups soll Zverev wieder auf dem Platz stehen und gegen den Amerikaner Frances Tiafoe (26) antreten.