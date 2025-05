Zverev fliegt und kämpft mit gesundheitlichen Problemen: "37 Mal übergeben und 39,4 Fieber"

Alexander Zverev (28) ist nach gesundheitlichen Problemen bei seinem Heimturnier in Hamburg rausgeflogen. © Frank Molter/dpa

"Dafür dass ich mich 37 Mal übergeben habe und die ganze Nacht 39,4 Grad Fieber hatte, war es eigentlich ganz okay", sagte Zverev nach seinem auch für den Turnier-Veranstalter bitteren Aus.

"Wenn es ein anderes 500er-Turnier in einer Stadt in einem anderen Land gewesen wäre, dann hätte ich sicherlich nicht gespielt", sagte der gebürtige Hamburger, der kurzfristig eine Wildcard für das Turnier angenommen hatte.

Statt sich bei den Hamburg Open Selbstvertrauen für das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison zu holen, erlebte Zverev den nächsten Rückschlag auf seinem Lieblingsbelag. Von der Form des vergangenen Jahres, als er im Stade Roland Garros erst im Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz (22) in fünf Sätzen verlor, ist Zverev meilenweit entfernt. Die French Open beginn an diesem Sonntag.

Wann er nach Paris reisen wird, konnte Zverev noch nicht sagen. "Ich hoffe, dass ich jetzt schnell wieder gesund werde", sagte Deutschlands bester Tennisspieler, der in der französischen Hauptstadt trotz aller Rückschläge in jüngster Zeit wieder um den Titel mitspielen will. "An meinen Zielen für Paris hat sich nichts verändert", sagte Zverev.

Gegen Müller wirkte Zverev am Rothenbaum von Beginn an kraft- und energielos und musste sich nach 2:40 Stunden geschlagen geben. "Ich habe alles auf dem Platz gelassen, deshalb kann ich trotzdem stolz sein", sagte Zverev. Woher das Unwohlsein plötzlich kam, konnte er nicht sagen.