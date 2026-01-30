Zverev rastet bei Australian Open aus: "Das ist Bullshit!"

Hamburg/Melbourne - Tennis-Star Alexander Zverev (28) ist im Halbfinale der Australian Open ausgerastet. Grund dafür war eine medizinische Auszeit von Gegner Carlos Alcaraz (22) im dritten Satz.

Alexander Zverev (28, r.) beschwert sich beim Oberschiedsrichter über die medizinische Auszeit von Carlos Alcaraz. © Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Zverev hatte gegen den Spanier die ersten beiden Sätze mit 4:6 und 6:7 (5:7) verloren und sah seinen Traum vom erneuten Einzug ins Finale platzen.

Beim Stand von 4:4 im dritten Satz bekam Alcaraz bei eigenem Aufschlag aber plötzlich Probleme. Es sah so aus, als würde er Krämpfe haben. Sichtlich angeschlagen schleppte er sich über den Platz, gewann sein Aufschlagspiel aber trotzdem, weil er gnadenlos direkt auf die Punkte ging.

Als es zum Seitenwechsel ging, ließ er den Physiotherapeuten rufen und sich behandeln. Von Stuhlschiedsrichterin Marijana Veljović erhielt Alcaraz sogar eine dreiminütige medizinische Auszeit. Das brachte allerdings Zverev auf die Palme.

"Das ist Schwachsinn, er hat Krämpfe", beklagte er sich beim Oberschiedsrichter, der sich dem Deutschen gegenüber erklären musste. Zverev war außer sich: "Was ist das denn für ein absoluter Scheiß! Der kann doch kein Medical nehmen, der hat Krämpfe."