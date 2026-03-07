Alice Schwarzer kritisiert Eintrittsgelder für Kölner Dom: "Er gehört uns allen!"

Köln - Obwohl sie selbst nicht von der neuen Regelung betroffen ist, hat Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (83) die angekündigten Eintrittsgelder für den Kölner Dom kritisiert.

Alice Schwarzer (83) lebt selbst seit vielen Jahren in Köln und trägt als Mitglied des Zentral-Dombau-Vereins zum Erhalt des Doms bei. Die angekündigten Eintrittsgelder sieht sie dennoch kritisch. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich finde es bedauerlich, dass man für den prächtigen Dom Eintritt zahlen soll", sagte die in Köln lebende 83-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Er gehört uns allen."

Zumal die Kölner Diözese ihrer Information zufolge ohnehin "die reichste der Welt" sei, erklärt Schwarzer.

Für sie selbst habe die Regelung allerdings keine Folgen: "Ich bin als Kölnerin Mitglied des Dombauvereins und muss gewiss nicht zahlen."

Für Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen sowieso zum Erhalt des Doms beitragen, bleibt der Besuch der Kathedrale kostenfrei, ebenso wie für Gottesdienstbesucher und Betende.