 663

Karius-Ehefrau packt aus: Sexleben mit Schalke-Keeper ist heiß wie ein Vulkan

TV-Moderatorin Diletta Leotta hat in einem Podcast intime Einblicke in ihr Sexleben mit Schalke-Torwart und Ehemann Loris Karius gewährt.

Von Henry Berg

Gelsenkirchen/Italien - Heiß wie ein Vulkan! Eigentlich besticht Diletta Leotta (34) stets mit höchster Professionalität am DAZN-Mikrofon, während ihr Mann Loris Karius (32) zwischen den Pfosten aktuell seinen zweiten Frühling erlebt. Doch kürzlich gewährte die italienische Moderatorin ganz tiefe Einblicke in die intimsten Momente mit dem Torwart des FC Schalke 04.

Die italienische Moderatorin Diletta Leotta (34) kümmert sich bei DAZN vor allem um die Berichterstattung zur Serie A.
Die italienische Moderatorin Diletta Leotta (34) kümmert sich bei DAZN vor allem um die Berichterstattung zur Serie A.  © Brennan Asplen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Im Bett gebe ich mir eine Zehn. Hast du den Vulkan Ätna vor Augen? Sizilien. Die Hitze", schwärmte die 34-Jährige in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Fuori di Cabello" mit ihrer Kollegin Victoria Cabello (50) von ihrem Sexleben mit dem deutschen Keeper.

Selbst eine Nachfrage zu ihrer Lieblingsposition ließ die TV-Persönlichkeit nicht unbeantwortet, auch wenn sie sich nicht festlegen wollte: "Fantasie, immer etwas Neues", so Leotta.

Ein gut aussehender Partner schadet dabei sicher nicht. Schon als sich die heutigen Eheleute zufällig während eines Urlaubs in Paris kennengelernt haben, sei die Italienerin hin und weg gewesen. Doch Karius legt sich für sein Äußeres offenbar auch ganz schön ins Zeug: "Seine Haarspülung ist eher leer als meine, er ist total haarverrückt", erklärte seine Gattin.

Ikkimel sagt USA-Auftritt ab: "Das ist inakzeptabel"
Promis & Stars Ikkimel sagt USA-Auftritt ab: "Das ist inakzeptabel"

Selbst wehrte sich die Moderatorin jedoch dagegen, auf Oberflächlichkeiten reduziert zu werden: "Wenn man hübsch und gut gekleidet ist, landet man schnell in einer Schublade", sagte Leotta. Inzwischen störe sie sich an einzelnen Kommentaren aber nicht mehr so sehr, zudem fühle sie sich bei DAZN diesbezüglich sehr gut aufgehoben.

Diletta Leotta (34) ist seit 2022 mit dem deutschen Torwart Loris Karius (32) zusammen. Im Juni 2024 gaben sich die beiden das Jawort.
Diletta Leotta (34) ist seit 2022 mit dem deutschen Torwart Loris Karius (32) zusammen. Im Juni 2024 gaben sich die beiden das Jawort.  © Luca Bruno/AP/dpa

Diletta Leotta und Loris Karius erwarten ihr zweites Kind

Diletta Leotta (34) freut sich auf ihr zweites Kind.
Diletta Leotta (34) freut sich auf ihr zweites Kind.  © Screenshot/Instagram/dilettaleotta

Die offenbar zufriedenstellende Schlafzimmeraktivität im Hause Leotta-Karius führte jüngst auch erneut zum natürlich intendierten Ziel: Das Paar erwartet momentan das zweite gemeinsame Kind.

Nach der Geburt von Tochter Aria im Jahr 2023 gaben die beiden im vergangenen Dezember pünktlich zu Weihnachten die Schwangerschaft der TV-Persönlichkeit bekannt.

Seitdem versorgt Leotta ihre 9,3 Millionen Follower auf Instagram regelmäßig mit Foto-Updates von ihrem wachsenden Babybauch.

Titelfoto: Bildmontage: Luca Bruno/AP/dpa, BRENNAN ASPLEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP,

Mehr zum Thema Promis & Stars: