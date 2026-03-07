Karius-Ehefrau packt aus: Sexleben mit Schalke-Keeper ist heiß wie ein Vulkan
Gelsenkirchen/Italien - Heiß wie ein Vulkan! Eigentlich besticht Diletta Leotta (34) stets mit höchster Professionalität am DAZN-Mikrofon, während ihr Mann Loris Karius (32) zwischen den Pfosten aktuell seinen zweiten Frühling erlebt. Doch kürzlich gewährte die italienische Moderatorin ganz tiefe Einblicke in die intimsten Momente mit dem Torwart des FC Schalke 04.
"Im Bett gebe ich mir eine Zehn. Hast du den Vulkan Ätna vor Augen? Sizilien. Die Hitze", schwärmte die 34-Jährige in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Fuori di Cabello" mit ihrer Kollegin Victoria Cabello (50) von ihrem Sexleben mit dem deutschen Keeper.
Selbst eine Nachfrage zu ihrer Lieblingsposition ließ die TV-Persönlichkeit nicht unbeantwortet, auch wenn sie sich nicht festlegen wollte: "Fantasie, immer etwas Neues", so Leotta.
Ein gut aussehender Partner schadet dabei sicher nicht. Schon als sich die heutigen Eheleute zufällig während eines Urlaubs in Paris kennengelernt haben, sei die Italienerin hin und weg gewesen. Doch Karius legt sich für sein Äußeres offenbar auch ganz schön ins Zeug: "Seine Haarspülung ist eher leer als meine, er ist total haarverrückt", erklärte seine Gattin.
Selbst wehrte sich die Moderatorin jedoch dagegen, auf Oberflächlichkeiten reduziert zu werden: "Wenn man hübsch und gut gekleidet ist, landet man schnell in einer Schublade", sagte Leotta. Inzwischen störe sie sich an einzelnen Kommentaren aber nicht mehr so sehr, zudem fühle sie sich bei DAZN diesbezüglich sehr gut aufgehoben.
Diletta Leotta und Loris Karius erwarten ihr zweites Kind
Die offenbar zufriedenstellende Schlafzimmeraktivität im Hause Leotta-Karius führte jüngst auch erneut zum natürlich intendierten Ziel: Das Paar erwartet momentan das zweite gemeinsame Kind.
Nach der Geburt von Tochter Aria im Jahr 2023 gaben die beiden im vergangenen Dezember pünktlich zu Weihnachten die Schwangerschaft der TV-Persönlichkeit bekannt.
Seitdem versorgt Leotta ihre 9,3 Millionen Follower auf Instagram regelmäßig mit Foto-Updates von ihrem wachsenden Babybauch.
Titelfoto: Bildmontage: Luca Bruno/AP/dpa, BRENNAN ASPLEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP,