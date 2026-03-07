Nach Kritik an Alice Weidel und AfD: Model zeigt hunderte Hasskommentare an und hat Erfolg

Elmshorn – Vor knapp einem Jahr hatte Felix Nieder (32) rund 100 Hasskommentare gegen seine Person von Instagram und Facebook zur Anzeige gebracht. Inzwischen kann das Model aus Elmshorn ( Schleswig-Holstein ) einen Erfolg feiern, wie er TAG24 verriet.

Felix Nieder (32) brachte rund 100 Hasskommentare zur Anzeige – mit Erfolg. © Samir Ammari

Bei der Polizei Schleswig-Holstein hatte Nieder im März 2025 Kommentare wie "Kondom hätte einiges verhindert!" oder "Muss man dieses Etwas kennen?" zur Anzeige gebracht.

Verbal attackiert wurde er im Netz, nachdem sich der Norddeutsche im Rahmen einer RTL-Initiative "Woche der Vielfalt" unter anderem kritisch über AfD-Chefin Alice Weidel (47) geäußert hatte.

Er warf der Politikerin Doppelmoral vor, da sie selbst in einer homosexuellen Ehe mit einer Frau mit Migrationshintergrund lebt.

Wie er nun erklärte, filterte die Staatsanwaltschaft sieben bis acht Beiträge heraus, die wirklich eine Straftat darstellten. Viele solcher Vorfälle im Internet fielen weiterhin leider in eine Grauzone, so Nieder weiter.

Dennoch spricht der Aktivist von einem für ihn großen Erfolg, denn vier Menschen, die hinter einzelnen Hassaussagen stecken, konnten identifiziert werden. "Drei Personen stammen aus anderen Bundesländern, eine Person konnte im Ausland ausfindig gemacht werden", erklärte der 32-Jährige. Alle Betroffenen seien über 18 Jahre alt und erwarten deshalb jetzt eine Geldstrafe für ihr Verhalten.

Für den Buchautor ("Trauma: Vater", erhältlich ab 25. März 2026) ein absolut zufriedenstellendes Ergebnis – trotz der auf den ersten Blick kleinen Trefferquote. "Es bedeutet mir wahnsinnig viel, aus dem einfachen Grund, weil ganz viele damals unter den Postings geschrieben haben – auch unter anderem Prominente : 'Das bringt doch eh nichts. Die werden eh nicht strafverfolgt, das ist Quatsch, das zu machen.'"