Alice Schwarzer macht rührende Tierstory publik: Katze wischte mir die Tränen ab

Köln - Alice Schwarzer (83) erinnert sich an einen besonderen Moment mit ihrer früheren Katze Lilli: Sie habe ihr einmal mit der Pfote die Tränen abgewischt.

Alice Schwarzer (83) ist Gründerin und Herausgeberin der Frauenzeitschrift "Emma" und wurde als Feministin bekannt. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

"Lilli hat auf dem Sofa auf mir gelegen, wie Katzen das so tun, ihre Pfote gehoben und auf meinem Gesicht rumgetappt", sagte die Frauenrechtlerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Schwarzer hat im Laufe ihres Lebens fast immer eine Katze besessen. "Für den US-Vize JD Vance bin ich eine 'Cat Lady' - eine Frau, die keine Kinder hat, aber Katzen."

Vance (41) hatte 2021 die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris (61) und deren Parteifreundinnen als "a bunch of childless cat ladies", einen Haufen kinderloser Katzendamen, abgetan.

Ihre erste Katze bekam Schwarzer schon mit vier Jahren, sie hieß Mucki. Lilli wird von ihr als ihre "Lebenskatze" beschrieben.