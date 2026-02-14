Cem Özdemir traut sich am Valentinstag: Diese Promi-Paare haben es vorgemacht

Tübingen - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) will am Samstag seine Partnerin Flavia Zaka (40) heiraten. Die Trauung findet in Tübingen statt, getraut werden die beiden von Oberbürgermeister Boris Palmer (53, parteilos).

Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) heiratet seine Flavia Zaka (40) am Valentinstag. © Daniel Karmann/dpa

Die standesamtliche Trauung fällt auf den Valentinstag, der traditionell als Tag der Liebe gilt. Der 14. Februar ist seit Jahren ein beliebtes Hochzeitsdatum – auch bei Prominenten.

Tommy Lee und Brittany Furlan: Auch Rockstar Tommy Lee (63) und seine Frau und Schauspielerin Brittany Furlan (39) feierten am Valentinstag ihre Hochzeit. Der Schlagzeuger der Band Mötley Crüe und Ex von "Baywatch"-Star Pamela Anderson gab der Influencerin am 14. Februar 2019 das Ehe-Versprechen. Es ist die vierte Ehe für den Rockmusiker.

Liam Gallagher und Nicole Appleton: Auch Liam Gallagher (53), Frontmann der Band Oasis, entschied sich für eine Hochzeit am Valentinstag: Am 14. Februar 2008 gab er der kanadischen Sängerin Nicole Appleton (51) das Ja-Wort. Die beiden heirateten standesamtlich in London im kleinen Kreis.

Die Ehe mit der "All Saints"-Sängerin hielt mehrere Jahre, bevor sich das Paar 2013 trennte; 2014 wurde die Scheidung rechtskräftig.