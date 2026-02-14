"Es hört nie auf, schwer zu sein": Dua Lipa packt über Beziehung mit ihrem Verlobten aus

Los Angeles (USA) - Die berühmte Sängerin Dua Lipa (30) hat überraschend über die Schattenseiten ihrer Fernbeziehung gesprochen. Dabei gab die Berühmtheit offen zu, dass es alles andere als "glamourös" sei.

Seit November 2024 bis Dezember 2025 war Dua Lipa (30) auf Tournee. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Über ein Jahr war die 30-Jährige wegen ihrer Welttournee "Radical Optimism" von ihrem in London lebenden Verlobten Callum Turner (35) getrennt. Nun sprach sie erstmals von ihrer "schwierigen" Realität als Künstlerin.

Der Auslöser des Ganzen war Fanpost, welche die Hollywood-Berühmtheit auf ihrem Lifestyle-Plattform Service 95 beantwortete – und dabei ziemlich persönlich wurde.

Eine Leserin hatte Dua Lipa gefragt, wie man "mit geliebten Menschen auf der anderen Seite der Welt in Kontakt bleiben" könne. "Das ist etwas, worin ich im Laufe der Jahre ziemlich gut werden musste. Und das besonders während der Tourneen", beichtete die 30-Jährige auf der Plattform. "Es hört nie auf, schwer zu sein", fügte sie hinzu.

Die Sängerin stellte gleichzeitig klar, dass Zeit der Distanz eine große Hürde sei. "Ich bin bei kleinen und großen Ereignissen nicht dabei gewesen - ich fühle mich dadurch entfremdet", erklärte die 30-Jährige weiter. Dennoch bleibt Dua Lipa optimistisch.

"Ja, Beziehungen verändern sich mit der Distanz, aber die Liebe nicht", erklärte sie. Das Sternchen fügte hinzu, dass sich Gefühle sogar intensiver anfühlen könnten, wenn man sich nicht ständig sehe.