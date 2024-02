Traurige Beichte von "Tatort"-Star: Sexueller Übergriff durch Kollegen

Alina Levshin (39) ist bekannt aus ihren Filmen "Kriegerin" oder "Tatort Erfurt". © Instagram/Screenshot/alina_levshin

Mehr als sechs Jahre ist es nun her, dass der Missbrauchsskandal um Harvey Weinstein (71) in der "MeToo"-Kampagne an die Öffentlichkeit kam. In einem Interview mit BILD gibt die 39-Jährige zu: Dieses Thema ist noch lange nicht vorbei.

Sie habe keine Lust mehr, um das Thema "herumzureden". Auch in ihrem neuen Kurzfilm "You Never Know" möchte sie das Thema sexuelle Gewalt in den Vordergrund stellen. Denn: Sie war selbst betroffen.

Sie habe eine grenzüberschreitende Erfahrung mit einer Person aus der Branche gehabt und dieses Ereignis lange Zeit verdrängt. "Ich kann mir das nicht erklären, vermutlich war das ein Selbstschutz-Mechanismus, weil ich in dem Moment nicht die Kapazitäten besaß, mich damit auseinanderzusetzen", so die 39-Jährige, die unter anderem Teil des Erfurter "Tatort"-Ermittlertrios war.

Für sie war die damalige Situation eindeutig. Sie habe mehrmals geäußert, dass sie es nicht möchte. Weiter gibt sie zu: "Danach ist die Person nicht mehr zu mir gekommen, wir haben nie mehr darüber geredet. Ich habe ihn ab und an noch gesehen, er wich mir aber immer aus. Ich weiß aber, dass ich das noch auf meine Art klären werde."