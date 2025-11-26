Alle gegen eine! Reality-"Rotzgöre" stiehlt der Gruppe 44.000 Euro - "Fühl mich nicht mehr sicher"

Radziejowice (Polen) - In der neuen Doppelfolge " Der Promihof " kochen die Gefühle auf allen Seiten hoch. Besonders hitzig geht es bei Giulia Siegel (50) zu, die sich einige Feinde macht.

Giulia Siegel (50) fühlt sich von der "Rotzgöre" Pinar auf den Schlips getreten. © RTLZWEI

Selbst die normalerweise sehr gefasste Pinar Sevim (39) fährt aus der Haut, als Giulia zum wiederholten Mal gegen sie stichelt und sie sogar als "Rotzgöre" betitelt. "Keiner mag dich, Giulia!", regt sich Pinar auf. "Die kann mich am Arsch lecken. (...) Keiner hier ist ein guter Mensch ... außer ich."

Wie wahrheitsgetreu diese letzte Aussage wirklich ist, zeigt sich kurz darauf, als die Produktion den Teilnehmenden ein Angebot unterbreitet: Wer bereit dazu ist, den größten Anteil der Gewinnsumme herzugeben, schützt sich vor der nächsten Nominierung.

Da Pinar ihre Felle davonschwimmen sieht, setzt sie alles auf eine Karte und opfert sage und schreibe 44.000 Euro. Damit saved sie sich zwar, halbiert aber auch die Gewinnsumme.

Der Ärger unter den anderen Kandidaten ist riesig. Maki Doric (32) schreit die 39-Jährige derart ungehalten an, dass sie sich danach weinend in die Ecke setzt: "Ich fühl' mich da draußen nicht mehr sicher."

Und auch bei Sandra Sicora (32) ist die "super naive und dumme" Pinar nun offiziell unten durch: "Egal was, es kommt nur Scheiße aus ihrem Mund." Bei der nächsten Nominierung dürfte es Pinar also an den Kragen gehen.