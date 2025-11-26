Alle gegen eine! Reality-"Rotzgöre" stiehlt der Gruppe 44.000 Euro - "Fühl mich nicht mehr sicher"
Radziejowice (Polen) - In der neuen Doppelfolge "Der Promihof" kochen die Gefühle auf allen Seiten hoch. Besonders hitzig geht es bei Giulia Siegel (50) zu, die sich einige Feinde macht.
Selbst die normalerweise sehr gefasste Pinar Sevim (39) fährt aus der Haut, als Giulia zum wiederholten Mal gegen sie stichelt und sie sogar als "Rotzgöre" betitelt. "Keiner mag dich, Giulia!", regt sich Pinar auf. "Die kann mich am Arsch lecken. (...) Keiner hier ist ein guter Mensch ... außer ich."
Wie wahrheitsgetreu diese letzte Aussage wirklich ist, zeigt sich kurz darauf, als die Produktion den Teilnehmenden ein Angebot unterbreitet: Wer bereit dazu ist, den größten Anteil der Gewinnsumme herzugeben, schützt sich vor der nächsten Nominierung.
Da Pinar ihre Felle davonschwimmen sieht, setzt sie alles auf eine Karte und opfert sage und schreibe 44.000 Euro. Damit saved sie sich zwar, halbiert aber auch die Gewinnsumme.
Der Ärger unter den anderen Kandidaten ist riesig. Maki Doric (32) schreit die 39-Jährige derart ungehalten an, dass sie sich danach weinend in die Ecke setzt: "Ich fühl' mich da draußen nicht mehr sicher."
Und auch bei Sandra Sicora (32) ist die "super naive und dumme" Pinar nun offiziell unten durch: "Egal was, es kommt nur Scheiße aus ihrem Mund." Bei der nächsten Nominierung dürfte es Pinar also an den Kragen gehen.
Der Promihof: Strippenzieherin Emma ist raus!
Beim vorherigen Ausmisten geht es allerdings erst mal Unruhestifterin Emma Fernlund (24) an den Kragen. Der Plan ihrer Allianz geht nicht auf, sodass sie fast einstimmig aus der Show geworfen wird.
Für Giulia Siegel sei vor allem das vorangegangene Pfannkuchen-Gate ausschlaggebend gewesen (Kurzversion: Die Emma-Allianz hätte ihr angeblich böswillig den letzten Pfannkuchen verwehrt), das ihr auch bei der Nominierung noch die Tränen in die Augen treibt.
"Wenn ich mit über 50 immer noch in Reality-Formaten hänge, würde ich mir mehr Sorgen machen als nur über einen Pfannkuchen", stichelt Emma zurück, bevor sie die Koffer packen muss.
Doch nicht nur von der 24-Jährigen, sondern vor allem auch von Cosimo Citiolo (43) zeigt sich Giulia höchst enttäuscht. Der Checker vom Neckar ist nämlich kurzerhand spontan der Allianz um Tim Kühnel (28) beigetreten und hat damit seinen eigentlichen Verbündeten den Rücken gekehrt.
"Cosimo war komplett ausgetauscht und ein komplett anderer Mensch als vor ein paar Tagen", zeigt sich die 50-Jährige erschüttert. Der 43-Jährige nimmt's locker: "Mir ist egal, wer und was, Hauptsache, ich bin weiter. Ich bin hier, um Spaß zu haben. Früher oder später bist du die Zielscheibe!"
TV-Tipp: Folgen 15 und 16 von "Der Promihof" seht Ihr am 3. Dezember um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Wer nicht warten will, kann sie sich schon vorab auf RTL+ anschauen.
Titelfoto: Montage RTLZWEI