Emotionaler Rückblick und spitzer Seitenhieb von Gottschalk: Stefan Mross feiert seinen 50. Geburtstag!
Bozen/Traunstein - 50 Jahre Stefan Mross! Der Musiker und Moderator blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück und ließ einige wichtige Punkte in seinem Leben Revue passieren.
Seit 2005 moderiert der gebürtige Traunsteiner die ARD-Show "Immer wieder sonntags" und begeistert damit abertausende Zuschauer. Gegenüber "Bild" sprach er jetzt über sein Leben.
"Ich habe diese Show einfach liebgewonnen und mit ihr mein treues Publikum", schwärmte der 50-Jährige. "In diesem Jahr haben wir 20. Jubiläum gefeiert und ich hoffe, dass ich das noch weitere 20 Jahre weitermachen kann. Die Termine für 2026 sind schon gesetzt."
Vor 37 Jahren fing der Oberbayer als Trompeter an, sich einen Namen in der Musikbranche zu machen und hatte gleich einen "Wahnsinns-Erfolg". Heute spiele er nur noch zu "besonderen Anlässen Trompete".
Ob er sie zu Ehren seines 50. Geburtstages wieder spielen wird? Das wisse Stefan Mross selbst noch nicht, denn eine Party habe er nicht geplant.
"Ich weiß noch nicht, was meine Freundin Eva an meinem Geburtstag mit mir vorhat. Sie will mich überraschen. Aber eines weiß ich jetzt schon: Meine Eva ist mein schönstes Geschenk."
Stefan Mross feierte vorab mit 100 Zuschauern eine mehrtägige Party
Neben der Musik blüht Stefan Mross auch als Moderator auf der Bühne auf, ist bei "Immer wieder sonntags" für jeden Spaß zu haben. "Ich mache für meine Shows auch gern mal einen Blödsinn", so der Schlager-Star. "Mein Publikum mag es, wenn ich mich selbst auf die Schippe nehme."
Seine Liebe zu seinen Zuschauern zeigte Mross auch zu seinem Geburtstag. Für 649 Euro konnten 100 Fans vier unvergessliche Nächte mit dem Schlagerstar verbringen – inklusive Halbpension, täglichem Musikprogramm, gemeinsamer Fanwanderung und einem geheimnisvollen Überraschungsausflug.
Zwar habe er offiziell erst am 26. November seinen Ehrentag, jedoch ließ es sich Freundin Eva Luginger (37) nicht nehmen, vorab ein Geburtstagsvideo zusammenzustellen, in dem Größen der Musik- und Showbranche ihre Glückwünsche überbrachten.
Ein Höhepunkt des Videos: Thomas Gottschalk (75), der gerade seine eigene TV-Karriere beendete, gratulierte Stefan Mross mit einem kleinen Seitenhieb– und einem augenzwinkernden Verweis auf die Namensverwandtschaft zu seiner Frau Karina Mroß: "Lieber Stefan, ein Gottschalk wirst du nicht mehr. Aber es reicht auch, wenn eine ehemalige Frau Mroß jetzt Frau Gottschalk heißt."
Am Ende des Videos ließ Eva private Archivfotos aus der Kindheit, Jugend und Karriere des 50-Jährigen über die Leinwand flimmern - Grund genug für Mross, in Tränen auszubrechen. Mit diesem Geschenk traf seine Freundin also direkt ins Schwarze.
Titelfoto: ©SWR/Wolfgang Breiteneicher/SWR - Südwestrundfunk/obs