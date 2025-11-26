Emotionaler Rückblick und spitzer Seitenhieb von Gottschalk: Stefan Mross feiert seinen 50. Geburtstag!

Bozen/Traunstein - 50 Jahre Stefan Mross ! Der Musiker und Moderator blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück und ließ einige wichtige Punkte in seinem Leben Revue passieren.

Stefan Mross (50) begeistert seit 37 Jahren sein Publikum. © ©SWR/Wolfgang Breiteneicher/SWR - Südwestrundfunk/obs

Seit 2005 moderiert der gebürtige Traunsteiner die ARD-Show "Immer wieder sonntags" und begeistert damit abertausende Zuschauer. Gegenüber "Bild" sprach er jetzt über sein Leben.

"Ich habe diese Show einfach liebgewonnen und mit ihr mein treues Publikum", schwärmte der 50-Jährige. "In diesem Jahr haben wir 20. Jubiläum gefeiert und ich hoffe, dass ich das noch weitere 20 Jahre weitermachen kann. Die Termine für 2026 sind schon gesetzt."

Vor 37 Jahren fing der Oberbayer als Trompeter an, sich einen Namen in der Musikbranche zu machen und hatte gleich einen "Wahnsinns-Erfolg". Heute spiele er nur noch zu "besonderen Anlässen Trompete".

Ob er sie zu Ehren seines 50. Geburtstages wieder spielen wird? Das wisse Stefan Mross selbst noch nicht, denn eine Party habe er nicht geplant.

"Ich weiß noch nicht, was meine Freundin Eva an meinem Geburtstag mit mir vorhat. Sie will mich überraschen. Aber eines weiß ich jetzt schon: Meine Eva ist mein schönstes Geschenk."