Doppelmoral-Drama: Reality-Lady lästert über "Alkoholiker" und kann sich selbst nicht zusammenreißen

Radziejowice (Polen) - Wie tief gegenseitige Missgunst gehen kann, zeigt in den Folgen 13 und 14 vom " Promihof " Emma Fernlund (24). Ihr Opfer: Giulia Siegel (50).

Emma Fernlund (24, hinten) freut sich, ihren Willen durchgesetzt zu haben. © RTLZWEI

Der Hofladen ist endlich wieder offen und zum ersten Mal darf auch Giulia ihn von innen sehen.

Die 50-Jährige hat auch schon einen Wunsch, etwas Wein soll es sein. Doch nicht mit Strippenzieherin Emma, die sie begleitet.

Dass einige Personen nicht einmal ein paar Tage ohne Alkohol klarkommen, findet die gerne mal aufbrausende 24-Jährige ziemlich grenzwertig.

"Unnötig, die Alkoholiker", ärgert sie sich.

Selbstreflexion scheint nicht so ganz ihre Stärke zu sein, denn nur Momente später setzt sie ihren Willen durch und kauft zwei Vapes - und das, obwohl die Gruppe noch Zigaretten übrig hat.

"Ich kaufe mir eine Vape, ist mir scheißegal", lässt sie sich nicht von ihrer Meinung abbringen.

"An erster Stelle ist immer Emmas Bedürfnis", fasst Giulia die Situation ganz passend zusammen.