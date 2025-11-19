Doppelmoral-Drama: Reality-Lady lästert über "Alkoholiker" und kann sich selbst nicht zusammenreißen
Radziejowice (Polen) - Wie tief gegenseitige Missgunst gehen kann, zeigt in den Folgen 13 und 14 vom "Promihof" Emma Fernlund (24). Ihr Opfer: Giulia Siegel (50).
Der Hofladen ist endlich wieder offen und zum ersten Mal darf auch Giulia ihn von innen sehen.
Die 50-Jährige hat auch schon einen Wunsch, etwas Wein soll es sein. Doch nicht mit Strippenzieherin Emma, die sie begleitet.
Dass einige Personen nicht einmal ein paar Tage ohne Alkohol klarkommen, findet die gerne mal aufbrausende 24-Jährige ziemlich grenzwertig.
"Unnötig, die Alkoholiker", ärgert sie sich.
Selbstreflexion scheint nicht so ganz ihre Stärke zu sein, denn nur Momente später setzt sie ihren Willen durch und kauft zwei Vapes - und das, obwohl die Gruppe noch Zigaretten übrig hat.
"Ich kaufe mir eine Vape, ist mir scheißegal", lässt sie sich nicht von ihrer Meinung abbringen.
"An erster Stelle ist immer Emmas Bedürfnis", fasst Giulia die Situation ganz passend zusammen.
Schweres Geständnis beim "Promihof": "Fühle mich unwohl und habe Angst"
Auch bei den anderen Promis liegen kurz vorm nächsten Ausmisten die Nerven blank - allen voran bei Cosimo Citiolo (43).
Als Aurelia Lamprecht ihn nach ihrem siegreichen Spiel fragt, wen er beim großen Ausmisten nominieren würde, wird der plötzlich wütend. "Ich finde es nicht korrekt, dass die da so Palaver macht mit ihrer Mädchengruppe", ärgert sich Cosimo.
Als er dann wütend verschwindet, brechen bei Aurelia die Dämme.
"Das triggert mich, ich habe schlimme Sachen mit sowas erlebt", fängt sie an zu weinen.
Auch wenn Cosimo kein gewaltvolles Verhalten gezeigt hat, scheint in dem Fall schon seine aufbrausende Art gereicht zu haben, um schlechte Erinnerungen in dem Reality-Sternchen zu wecken. Später erzählt sie, dass ein Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach Gewalt gegen sie ausgeübt hat.
"Ich fühle mich unwohl und ich habe ehrlich gesagt Angst", schildert sie.
TV-Tipp: Folgen 13 und 14 von "Der Promihof" seht Ihr am 26. November um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Wer nicht warten will, kann sie sich schon vorab auf RTL+ anschauen.
Titelfoto: Montage: RTLZWEI