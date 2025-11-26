Heftiges Schicksal für Mutter von Jan Zimmermann (†27): Sie verlor Sohn und Mann in nur einem Jahr

Königswinter - Der plötzliche Tod von "YouTube"-Star Jan Zimmermann (†27) ist für seine Mutter Marion bereits der zweite brutale Schicksalsschlag innerhalb kürzester Zeit. Vor elf Monaten verlor sie bereits ihren Ehemann!

YouTube-Star Jan Zimmermann (†27) wurde am 18. November leblos in seiner Wohnung bei Bonn gefunden. © Instagram/janzett98 (Screenshot)

Wie die Polizei bestätigte, wurde Jan am 18. November leblos in seiner Wohnung in Königswinter gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Die Todesursache soll ein epileptischer Anfall gewesen sein.

Auf gemeinsamen Reisen hatte der "Gewitter im Kopf"-Host zuletzt viel Zeit mit seiner Mama verbracht. Bis nach Australien verschlug es die beiden. Die Abenteuer halfen Marion dabei, den Tod ihres Mannes zu verkraften. Jens starb 2024 - an Heiligabend.

Wie Marion in einem früheren Internet-Video erzählte, war sie mit ihrem Partner 13 Jahre lang zusammen, ehe sie sich 2023 das Jawort gaben. Zusammen hätten sie ein "aufregendes, schönes Leben" geführt – dann schlug das Schicksal zu.

Eines Tages verlor Jens plötzlich das Bewusstsein. Aufgrund einer stark reduzierten Sauerstoffversorgung des Gehirns wurde er zum Pflegefall. Marion kümmerte sich in der Folge aufopferungsvoll um ihren Gatten: "Das war eine harte Zeit", sagte sie.

Nach mehreren Monaten, die geprägt waren von Hoffnung und Rückschlägen, musste Marion ihren Partner am 24. Dezember 2024 für immer gehen lassen. Jens wurde nur 43 Jahre alt.