Alle kannten ihn, nur sie nicht: Emma Fernlund packt über Date mit Profifußballer aus
Ibiza (Spanien)/Elmshorn - Kuriose Begegnung: Emma Fernlund (25) ist gerade in einem Beach Club auf Ibiza, als sie nach eigenen Angaben plötzlich von einem Mann angesprochen wird. An sich nichts Ungewöhnliches. Doch schnell wird klar: Der Fremde ist offenbar kein Unbekannter.
"Ich hatte aus Versehen ein Date mit einem internationalen Fußballspieler", gesteht die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin in einem Reel auf Instagram.
Blöd nur, dass die 25-Jährige zunächst gar nicht wusste, mit wem sie es da eigentlich zu tun hat.
"Er hat mich in einem bekannten Beach Club hier auf Ibiza angesprochen und mich an den Tisch mit seinen Kollegen einfach eingeladen. Wir haben uns ganz nett unterhalten", fährt sie fort.
Bis zu diesem Zeitpunkt sei Fernlund offenbar davon ausgegangen, dass es sich bei ihrem Gesprächspartner um einen gewöhnlichen Urlaubsgast der Insel handle.
"Bis dann die ganze Zeit Leute ankamen und Bilder mit ihm machen wollten. Und erst dann habe ich gecheckt: Irgendwie muss der Typ ja voll bekannt sein!"
So sei nach Angaben der Influencerin auch der Sportler selbst zunächst perplex gewesen, als sich herausstellte, dass Fernlund ihn gar nicht kenne. "Irgendwann hat er dann gelacht und meinte: 'Ich glaube, du bist die Einzige, die mich hier heute nicht erkannt hat.'"
Emma Fernlund auf Ibiza offenbar von Profi-Fußballer angesprochen: Fans spekulieren
Am Ende des Abends habe der Sportler die 25-Jährige schließlich sogar noch gefragt, ob sie ihn auf seiner weiteren Reise nach Mykonos und Saint-Tropez begleiten wolle. Doch Fernlund lehnte ab.
"Früher hätte ich wahrscheinlich sofort Ja gesagt. Aber ich habe aus meinen früheren Erfahrungen endlich gelernt und reise nicht mehr mit jemandem, den ich gerade erst kennengelernt habe." Um wen es sich bei besagtem Profifußballer handelt? Diese Frage lässt Fernlund unbeantwortet.
Stattdessen lässt sie ihre Community in den Kommentaren raten. Von Manuel Neuer (40) über Erling Haaland (25) bis hin zu Thorsten Legat (57) - die Spekulationen sind wild.
Einige hinterfragen auch die Echtheit ihrer Erzählung. Bislang hat Fernlund das Rätsel nicht aufgelöst.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/emmashealth_