Alle kannten ihn, nur sie nicht: Emma Fernlund packt über Date mit Profifußballer aus

Ibiza (Spanien)/Elmshorn - Kuriose Begegnung: Emma Fernlund (25) ist gerade in einem Beach Club auf Ibiza, als sie nach eigenen Angaben plötzlich von einem Mann angesprochen wird. An sich nichts Ungewöhnliches. Doch schnell wird klar: Der Fremde ist offenbar kein Unbekannter.

In einem Reel auf Instagram erzählt Emma Fernlund (25) von der kuriosen Begegnung. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/emmashealth_

"Ich hatte aus Versehen ein Date mit einem internationalen Fußballspieler", gesteht die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin in einem Reel auf Instagram.

Blöd nur, dass die 25-Jährige zunächst gar nicht wusste, mit wem sie es da eigentlich zu tun hat.

"Er hat mich in einem bekannten Beach Club hier auf Ibiza angesprochen und mich an den Tisch mit seinen Kollegen einfach eingeladen. Wir haben uns ganz nett unterhalten", fährt sie fort.

Bis zu diesem Zeitpunkt sei Fernlund offenbar davon ausgegangen, dass es sich bei ihrem Gesprächspartner um einen gewöhnlichen Urlaubsgast der Insel handle.

"Bis dann die ganze Zeit Leute ankamen und Bilder mit ihm machen wollten. Und erst dann habe ich gecheckt: Irgendwie muss der Typ ja voll bekannt sein!"

So sei nach Angaben der Influencerin auch der Sportler selbst zunächst perplex gewesen, als sich herausstellte, dass Fernlund ihn gar nicht kenne. "Irgendwann hat er dann gelacht und meinte: 'Ich glaube, du bist die Einzige, die mich hier heute nicht erkannt hat.'"