Mel C im Liebesglück: Sporty Spice hat Ja gesagt - doch diese Bandkollegin fehlte

Cumbria (Vereinigtes Königreich) - Sängerin Melanie C (52) ist unter der Haube! Das frühere Mitglied der Spice Girls hat am Wochenende seinem Partner Chris Dingwall das Jawort gegeben.

Melanie Chisholm (52) hat geheiratet. © picture alliance / AP Photo/Scott A Garfitt | Scott A Garfitt

Damit ist nun auch das letzte Spice Girl vor den Traualtar getreten.

Nach rund drei Jahren Beziehung schlossen die Musikerin und der australische Schauspieler am Samstag (18. Juli) bei einer romantischen Hochzeitsfeier im Kreise ihrer Liebsten den Bund fürs Leben.

Für seinen großen Tag wählte das Paar laut "Daily Mail" einen abgeschiedenen, idyllischen Landsitz in der englischen Grafschaft Cumbria im malerischen Lake District.

Demnach reisten unter anderem Melanies engste Freundinnen zu der intimen Zeremonie im Nordwesten Englands an, darunter auch drei ihrer früheren Bandkolleginnen: Emma Bunton (50), Geri Halliwell-Horner (53) und Melanie B (51).

Doch ein Spice Girl fehlte unter den prominenten Gästen: Victoria Beckham (52) verpasste die Feier ihrer langjährigen Freundin, weil sie sich aktuell noch mit Ehemann David (51) bei der Fußball-WM in den USA aufhält.