Mel C im Liebesglück: Sporty Spice hat Ja gesagt - doch diese Bandkollegin fehlte
Cumbria (Vereinigtes Königreich) - Sängerin Melanie C (52) ist unter der Haube! Das frühere Mitglied der Spice Girls hat am Wochenende seinem Partner Chris Dingwall das Jawort gegeben.
Damit ist nun auch das letzte Spice Girl vor den Traualtar getreten.
Nach rund drei Jahren Beziehung schlossen die Musikerin und der australische Schauspieler am Samstag (18. Juli) bei einer romantischen Hochzeitsfeier im Kreise ihrer Liebsten den Bund fürs Leben.
Für seinen großen Tag wählte das Paar laut "Daily Mail" einen abgeschiedenen, idyllischen Landsitz in der englischen Grafschaft Cumbria im malerischen Lake District.
Demnach reisten unter anderem Melanies engste Freundinnen zu der intimen Zeremonie im Nordwesten Englands an, darunter auch drei ihrer früheren Bandkolleginnen: Emma Bunton (50), Geri Halliwell-Horner (53) und Melanie B (51).
Doch ein Spice Girl fehlte unter den prominenten Gästen: Victoria Beckham (52) verpasste die Feier ihrer langjährigen Freundin, weil sie sich aktuell noch mit Ehemann David (51) bei der Fußball-WM in den USA aufhält.
Victoria Beckham designte das Brautkleid für Mel C
Ganz außen vor war die 52-Jährige aber trotzdem nicht: Berichten zufolge soll Beckham, die als Modedesignerin arbeitet, das rückenfreie weiße Seidenkleid für die Braut entworfen haben.
Es sei ihr ein Anliegen gewesen, die besondere Robe für ihre Freundin zu kreieren, erklärte eine Quelle und betonte: "Die beiden stehen sich sehr nahe. Victoria wäre sehr gerne dabei gewesen, wenn sie gekonnt hätte."
Aus einer früheren Partnerschaft hat Mel C bereits eine Tochter: Die 17-jährige Scarlett stand ihrer Mutter an ihrem großen Tag als Brautjungfer zur Seite.
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Titelfoto: picture alliance / AP Photo/Scott A Garfitt | Scott A Garfitt