Nach schwerer Lungenentzündung: Kult-Komponist Ralph Siegel ist aus dem Koma erwacht

München - Der deutsche Kult-Komponist Ralph Siegel (80, "Ein bisschen Frieden", "Moskau") ist aus dem künstlichen Koma erwacht.

Laura Siegel (43, l.) blickt "voller Zuversicht auf die kommenden Tage", nachdem ihr Ehemann, ESC-Legende Ralph Siegel (80), aus dem Koma erwacht ist. © Peter Kneffel/dpa

Das berichtet die "Bild", die laut eigenen Angaben Kontakt zur Familie des 80-Jährigen hat.

Anfang Juli wurde der Musiker wegen einer schweren Lungenentzündung in einer Münchner Klinik ins künstliche Koma versetzt.

Zuvor befand er sich im spanischen Costa Dorada, wurde dann aufgrund seines Zustandes in das Harlachinger Krankenhaus eingeliefert.

Nun endlich die gute Nachricht: Die ESC-Legende ist aufgewacht. Es sei ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg seiner Genesung.

"Wir alle können bereits eine leichte Unterhaltung mit ihm führen und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage", wird Ehefrau Laura Siegel (43) zitiert. Die jüngsten Entwicklungen seien ein positives Zeichen.