Nach schwerer Lungenentzündung: Kult-Komponist Ralph Siegel ist aus dem Koma erwacht
München - Der deutsche Kult-Komponist Ralph Siegel (80, "Ein bisschen Frieden", "Moskau") ist aus dem künstlichen Koma erwacht.
Das berichtet die "Bild", die laut eigenen Angaben Kontakt zur Familie des 80-Jährigen hat.
Anfang Juli wurde der Musiker wegen einer schweren Lungenentzündung in einer Münchner Klinik ins künstliche Koma versetzt.
Zuvor befand er sich im spanischen Costa Dorada, wurde dann aufgrund seines Zustandes in das Harlachinger Krankenhaus eingeliefert.
Nun endlich die gute Nachricht: Die ESC-Legende ist aufgewacht. Es sei ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg seiner Genesung.
"Wir alle können bereits eine leichte Unterhaltung mit ihm führen und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage", wird Ehefrau Laura Siegel (43) zitiert. Die jüngsten Entwicklungen seien ein positives Zeichen.
Herz zu schwach: Geplantes Aufwachen von Ralph Siegel musste verschoben werden
Eigentlich wollten die Ärzte Ralph Siegel bereits vor einer Woche aus dem Koma erwachen lassen. Doch das Herz des 80-Jährigen war nach Einschätzung der Experten zu diesem Zeitpunkt noch nicht stabil genug.
Zunächst müsse sich sein Körper noch weiter erholen, ehe der nächste Behandlungsschritt erfolgen könne, hieß es am vergangenen Wochenende.
An seinem Krankenbett seien unter anderem Lieder gelaufen, die er selbst komponiert habe. Seine Liebsten wichen ihm in dieser Zeit kaum von der Seite.
Tochter Alana (30) berichtete vergangene Woche gegenüber der "AZ": "Ich bin jeden Tag bei ihm im Krankenhaus und an seiner Seite. Ich weiß, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er. Wir bleiben positiv, zuversichtlich und beten."
Das sollte nun belohnt werden. Wie sich der Gesundheitszustand von Papa Ralph weiter entwickelt muss natürlich abgewartet werden. Aber ein erster Schritt ist getan.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa