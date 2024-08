Alles gelogen? Ralf Schumacher rechnet mit Cora ab und teilt alten Chat-Verlauf!

Darin gratuliert die Blondine dem Franzosen am 6. Oktober 2023 zu einer vermeintlichen Hochzeit. Die Ringe an der jeweils rechten Hand der beiden Männer ließen Cora damals glauben, sie hätten sich bereits das Jawort gegeben.

Ralf will das so nicht stehen lassen und kontert das Interview mit einem Beitrag auf seinem Instagram-Kanal. Das Foto zeigt einen privaten Chat-Verlauf zwischen Cora und seinem Partner Étienne.

Am meisten fühlte sich die gebürtige Nordrhein-Westfälin dadurch verletzt, dass sie ebenso "wie der Rest von Deutschland" erst durch die Medien von dem überraschenden Coming-out erfahren habe.

Mit dem " Spiegel " sprach die ehemalige Kandidatin des RTL-" Dschungelcamps " jetzt erstmals über ihre Gefühle, nachdem sich ihr ehemaliger Lebenspartner vor wenigen Wochen via Instagram öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hatte.

Cora Schumacher (47) war 14 Jahre mit dem früheren Formel-1-Fahrer verheiratet. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn (22). © Instagram/coraschumacher (Screenshot)

Sei's drum! Entscheidend ist vielmehr der Umstand, dass Cora ganz anscheinend schon viel länger von der festen Beziehung ihres Ex-Gatten zu einem anderen Mann gewusst haben muss, als sie zugibt.

In der Bildbeschreibung wettert Ralf: "Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen das Cora uns im September 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet."

Dass das Thema jetzt so hochkocht, geht dem Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) gehörig gegen den Strich. "Ich finde es schade für Étienne und mich, dass sie so viele Lügen verbreitet. Wir möchten doch einfach nur unsere Ruhe haben", stellt Ralf abschließend klar.

Cora hatte gegenüber dem "Spiegel" deutlich gemacht, dass sie sich gewünscht hätte, in den Gang an die Öffentlichkeit eingeweiht zu sein. "So ein Coming-out betrifft nun mal auch immer das Umfeld, auch die Ex-Ehefrau, mit der man ein Kind gezeugt hat."