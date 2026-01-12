Cora Schumacher heizt Spekulationen an: Ist dieser Mann ihr neuer Freund?
Düsseldorf - Mit diesen überraschenden Neuigkeiten um Cora Schumacher (48) haben wohl die Wenigsten gerechnet. Verrät die Ex-Frau von TV-Experte Ralf (50) hier etwa ihre neue Liebe?
Mit gezielten Worten und einer indirekten Liebeserklärung hat sich die angebliche Affäre von Oliver Pocher (47) plötzlich am Wochenende auf Instagram gemeldet.
Dabei fällt auf: Cora strahlt mit einem bis dato fremden Mann eng umschlungen um die Wette, haut dazu herzergreifend in die Tasten.
"Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist zuverlässig, beständig und er ist wirklich einer der Guten", heißt es.
Bei dem Mann an ihrer Seite handelt es sich offenbar um den US-Amerikaner Steven Bo Bekendam aus Texas. Erst vor rund einer Woche hatte sich Cora auf den Weg über den großen Teich gemacht und seitdem immer mal wieder mit Urlaubs-Schnappschüssen gemeldet.
Cora Schumacher bringt User zum Beben
Jetzt scheint aber klar: Dabei handelt es sich offenbar um eine Liebes-Reise zu ihrem neuen Freund.
Offiziell bestätigt hat die langjährige Ehefrau von Ralf ihre neue Liebe noch nicht - die neueste Momentaufnahme lässt allerdings auf ein tieferes Verhältnis als Freundschaft zu schließen. Da sind sich auch viele ihrer Fans in den Kommentaren sicher.
Denen geht es in erster Linie wieder darum, dass Cora nach rund eineinhalb Jahren Medien-Chaos und anschließender TV-Auszeit wieder strahlen kann. Von anderen wird die Kurzzeit-Dschungelcamperin von 2024 mit jeder Menge Glückwünschen überschüttet.
Hintergründe zum Kennenlernen der beiden hat Cora bisher noch nicht preisgegeben. Zum Start ins neue Jahr macht die Ex-Rennfahrerin aber mehr als deutlich, dass sie endgültig zurück ins Leben gefunden hat.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher