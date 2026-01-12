Liebes-Knaller um Cora Schumacher: Das sagt sie über ihren neuen Lover
Düsseldorf/Texas (USA) - Cora Schumacher (49) ist endgültig zurück! Nach der jüngsten Liebes-Bombe spricht sie zusammen mit ihrem neuen Lover erstmals über ihr Kennenlernen und das junge Glück.
Rund 8000 Kilometer liegen Coras derzeitiger Wohnort Düsseldorf und Texas voneinander entfernt - ihrer Liebe zu Steven (43) tut das aber überhaupt keinen Abbruch.
Das liegt auch daran, dass die Ex von Ralf Schumacher (50) in diesen Tagen auf ausgiebiger Liebes-Tour durch die Vereinigten Staaten unterwegs ist.
Mit BILD spricht sie jetzt aber Tacheles und klärt über ihre neue Beziehung auf.
"Steven und ich teilen eine sehr tiefe Verbindung, die aus großem Verständnis füreinander entstanden ist. Ich denke, dass nur jemand, der ähnliche Schicksalsschläge erleben musste wie wir beide, verstehen kann, was im Partner vorgeht und mit welchen traumatischen Erfahrungen man immer noch zu kämpfen hat", erklärt sie.
Weiter glaubt sie, dass Gott ihr die neue Liebe geschenkt habe, um Seite an Seite zu heilen.
Cora Schumacher seit fünf Monaten vergeben
Ähnlich wie bei Cora - die im Sommer 2024 über die Medien von der Homosexualität ihres Ex-Mannes erfahren haben will - machte auch Steven zu dieser Zeit ganz schlechte Erfahrungen.
Nähere Details dazu verraten die beiden allerdings nicht. Stattdessen liegt der Fokus auf einer gemeinsamen Zukunft. "Wir haben uns gegenseitig aufgefangen. Ich wünsche mir eine friedliche Zukunft", stellt der US-Amerikaner klar.
Ebenso wie die Ex-Dschungelcamperin kam auch der 43-Jährige mit den Umständen seiner damaligen Situation nicht klar, erklären die beiden. "Leider erreichte sein psychischer Zustand irgendwann einen Punkt, an dem er zusammenbrach."
Kennengelernt haben sie sich über eine Online-Dating-App - aus Nachrichten und Telefonaten entstand schließlich Liebe. Seit fünf Monaten sind Cora und Steven ganz offiziell zusammen.
"Wir haben beide viel durchgemacht und das Leben hat uns auf die Probe gestellt. Sie ist einer der größten Glücksfälle. Außerdem sehen wir zusammen auch gut aus", macht Steven zum Abschluss deutlich.
Titelfoto: IMAGO / Future Image