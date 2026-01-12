Liebes-Knaller um Cora Schumacher: Das sagt sie über ihren neuen Lover

Düsseldorf/Texas (USA) - Cora Schumacher (49) ist endgültig zurück! Nach der jüngsten Liebes-Bombe spricht sie zusammen mit ihrem neuen Lover erstmals über ihr Kennenlernen und das junge Glück.

Am Wochenende zeigte sich Cora Schumacher (49) erstmals zusammen mit ihrem neuen Freund Steven (43). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Rund 8000 Kilometer liegen Coras derzeitiger Wohnort Düsseldorf und Texas voneinander entfernt - ihrer Liebe zu Steven (43) tut das aber überhaupt keinen Abbruch.

Das liegt auch daran, dass die Ex von Ralf Schumacher (50) in diesen Tagen auf ausgiebiger Liebes-Tour durch die Vereinigten Staaten unterwegs ist.

Mit BILD spricht sie jetzt aber Tacheles und klärt über ihre neue Beziehung auf.

"Steven und ich teilen eine sehr tiefe Verbindung, die aus großem Verständnis füreinander entstanden ist. Ich denke, dass nur jemand, der ähnliche Schicksalsschläge erleben musste wie wir beide, verstehen kann, was im Partner vorgeht und mit welchen traumatischen Erfahrungen man immer noch zu kämpfen hat", erklärt sie.

Weiter glaubt sie, dass Gott ihr die neue Liebe geschenkt habe, um Seite an Seite zu heilen.