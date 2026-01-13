Cora Schumachers neuer Freund war im Knast!
Düsseldorf/Wichita Falls (USA) - Cora Schumacher (49) hat mit der Verkündung ihres neuen Partners für eine Überraschung gesorgt. Jetzt sind neue Details über den US-Amerikaner ans Licht gekommen.
Denn wie "BILD" berichtet, soll ihr Freund, Steven Bo Bekendam (43), Probleme mit der Justiz haben!
"Ja, Steven war einhundert Tage in Untersuchungshaft", gibt die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (50) offen zu.
Demnach soll es sich um ein Ereignis gehandelt haben, durch welches sein Leben aus den Fugen geraten sein soll.
"In seinem Fall führte dieser Zusammenbruch zu Handlungen, die ihn ins Gefängnis brachten", gesteht die 49-Jährige.
Allerdings seien die Vorwürfe häuslicher Gewalt nie bestätigt worden.
"Es handelt sich um schwere Anschuldigungen, die sich nicht bewahrheiteten", führt die angebliche Ex-Affäre von Oliver Pocher (47) aus.
Cora Schumacher behauptet: Deshalb musste ihr neuer Partner Steven Bo Bekendam in U-Haft
Cora glaubt auch zu wissen, warum ihr neuer Freund den harten Gang in Untersuchungshaft antreten musste.
"Solche Situationen entstehen, wenn Menschen mit zu vielen überwältigenden Ereignissen gleichzeitig konfrontiert werden und die Last nicht mehr alleine tragen können, wodurch sie beinahe zerbrechen. Das kann jedem passieren", erklärt die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin.
Auch sie selbst habe bereits schwere Erfahrungen verarbeiten müssen, für die sie nicht verantwortlich gewesen sei oder die sie nicht verursacht habe.
Es scheint so, als hätten sich dort zwei gefunden, die einfach zusammengehören. Das scheint auch der US-Amerikaner so zu sehen.
"Wir haben beide viel durchgemacht, und das Leben hat uns auf die Probe gestellt. Wir verstehen die Herausforderung des anderen, alte Lasten zu überwinden, die immer noch nachwirken", gibt der 43-Jährige preis, der für Cora eine "10 von 10" sei.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/coraschumacher (Screenshot)