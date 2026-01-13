Cora Schumachers neuer Freund war im Knast!

Düsseldorf/Wichita Falls (USA) - Cora Schumacher (49) hat mit der Verkündung ihres neuen Partners für eine Überraschung gesorgt. Jetzt sind neue Details über den US-Amerikaner ans Licht gekommen.

Steven Bo Bekendam (43) ist der neue Partner an der Seite von Cora Schumacher (49). © Instagram/coraschumacher (Screenshot)

Denn wie "BILD" berichtet, soll ihr Freund, Steven Bo Bekendam (43), Probleme mit der Justiz haben!

"Ja, Steven war einhundert Tage in Untersuchungshaft", gibt die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (50) offen zu.

Demnach soll es sich um ein Ereignis gehandelt haben, durch welches sein Leben aus den Fugen geraten sein soll.

"In seinem Fall führte dieser Zusammenbruch zu Handlungen, die ihn ins Gefängnis brachten", gesteht die 49-Jährige.

Allerdings seien die Vorwürfe häuslicher Gewalt nie bestätigt worden.

"Es handelt sich um schwere Anschuldigungen, die sich nicht bewahrheiteten", führt die angebliche Ex-Affäre von Oliver Pocher (47) aus.