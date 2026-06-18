Als sie aus dem TV krabbelte, zuckte jeder zusammen: "The Ring"-Star mit nur 35 Jahren gestorben

Los Angeles - Im Horror-Klassiker "The Ring" krabbelte sie in Form des Grusel-Mädchens "Samara" direkt aus dem flackernden TV-Gerät und schrieb damit Filmgeschichte. Jetzt ist die Schauspielern Daveigh Chase mit nur 35 Jahren gestorben.

Schauspielerin Daveigh Chase - hier im Jahr 2015 auf dem roten Teppich - ist tot. © IMAGO / Depositphotos

Chase habe zuletzt an einer Hirnhautentzündung sowie an einer Blutvergiftung gelitten, wie ihr Freund gegenüber dem Boulevard-Magazin "TMZ" am Mittwoch erklärte.

Anfang Juni sei die US-Amerikanerin zudem bereits aufgrund von Unterernährung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Große Bekanntheit erlangte Chase bereits im Kindesalter, als sie mit 11 Jahren sowohl in "The Ring" (2002) als auch im bekannten Zeichentrickfilm "Lilo & Stitch" als Sprecherin von Lilo mitwirkte.

Nach ihrem Durchbruch wirkte sie noch in mehreren Filmen und Serien mit, ehe es ab 2016 ruhig um den einstigen Kinderstar wurde.