Sie holten Mama Carmen aus dem Alkoholsumpf: Das hält Frauke Ludowig von Shania und Davina Geiss

Köln/Monaco - Großes Lob für Shania (21) und Davina Geiss (23)! Die beiden "Geisslein" sind im Netz ausgerechnet von RTL-Legende Frauke Ludowig (62) gehuldigt worden.

In Hamburg haben Shania (l.) und Schwester Davina zuletzt ihr Debüt auf dem Laufsteg gegeben. © Sebastian Reuter/LASCANA/obs

Hintergrund des Ganzen ist in erster Linie allerdings Mama Carmen Geiss (61) und ihre jüngst öffentlich gemachte Alkoholsucht.

Die hatte sich nämlich in der Zeit nach dem brutalen Raubüberfall in der Familienvilla in Saint-Tropez vor einem Jahr entwickelt.

Ihre Töchter seien schließlich die treibende Kraft gewesen, um ihre Mama wieder auf den richtigen Pfad zu lenken und den übermäßigen Konsum einzugrenzen.

Das sorgt auch bei Frauke Ludowig für großen Respekt!

"Zwei starke junge Frauen, die ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern haben! Und deshalb waren es auch die beiden jungen Frauen, die ihre Mama Carmen Geiss darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie nach dem schlimmen Überfall im vergangenen Jahr zu viel Alkohol getrunken hat", schreibt die Moderatorin auf Instagram.