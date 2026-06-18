Sie holten Mama Carmen aus dem Alkoholsumpf: Das hält Frauke Ludowig von Shania und Davina Geiss
Köln/Monaco - Großes Lob für Shania (21) und Davina Geiss (23)! Die beiden "Geisslein" sind im Netz ausgerechnet von RTL-Legende Frauke Ludowig (62) gehuldigt worden.
Hintergrund des Ganzen ist in erster Linie allerdings Mama Carmen Geiss (61) und ihre jüngst öffentlich gemachte Alkoholsucht.
Die hatte sich nämlich in der Zeit nach dem brutalen Raubüberfall in der Familienvilla in Saint-Tropez vor einem Jahr entwickelt.
Ihre Töchter seien schließlich die treibende Kraft gewesen, um ihre Mama wieder auf den richtigen Pfad zu lenken und den übermäßigen Konsum einzugrenzen.
Das sorgt auch bei Frauke Ludowig für großen Respekt!
"Zwei starke junge Frauen, die ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern haben! Und deshalb waren es auch die beiden jungen Frauen, die ihre Mama Carmen Geiss darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie nach dem schlimmen Überfall im vergangenen Jahr zu viel Alkohol getrunken hat", schreibt die Moderatorin auf Instagram.
Frauke Ludowig erwähnt Alkoholbeichte von Carmen Geiss
Ganz besonders den Umgang mit der Sucht ihrer Mutter bewundert die "Exclusiv"-Gastgeberin bei den beiden Millionärs-Töchtern.
"(...) und wir lieben sie dafür, dass sie so offen mit einem solchen Thema umgehen", schreibt die Zweifach-Mama weiter.
Erst Anfang Juni hatte die 61-Jährige im Talk mit Frauke Ludowig verraten, über einen längeren Zeitraum in die Alkoholsucht gerutscht zu sein. "Carmen selbst hat mir ja erzählt, sie hatte versucht, so die Ängste zu verdrängen, was natürlich keine gute Idee war", heißt es im Beitrag der Moderatorin.
Neben dem wachsamen Gespür von Shania und Davina habe auch der starke Zusammenhalt bei den "Geissens" dazu geführt, dass TV-Ikone Carmen den Sprung geschafft hat, ist sich Frauke Ludowig sicher.
"Aber weil die Geissens eine starke Familie sind, haben sie es gemeinsam geschafft."
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Reuter/LASCANA/obs, Rolf Vennenbernd/dpa