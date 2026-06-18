Neuer Job für Hella von Sinnen: In diesem Genre geht die Komikerin jetzt an den Start

Köln - Komikerin Hella von Sinnen (67) hat jetzt einen eigenen Podcast – obwohl sie das Medium als Hörerin jahrelang ignoriert hat.

Hella von Sinnen gehörte jahrelang zum Inventar von "Genial daneben" auf SAT.1 © Henning Kaiser/dpa

"Ganz ehrlich: Ich höre selbst gar keine Podcasts. Das Thema ist all die Jahre komplett an mir vorbeigegangen", gesteht die 67-Jährige der dpa.

"Zwar wurde ich zwei- oder dreimal in Podcasts eingeladen und habe mir diese speziellen Folgen danach auch angehört, bin aber nie auf die Idee gekommen, mir andere Formate anzuhören", gab sie zu.

Der Grund für ihr Desinteresse sei einfach: Sie liebe Bilder. "Ich bin eine ausgewiesene Streamerin, eine Serienbingerin, eine Filmeguckerin und nicht zuletzt eine begeisterte Comic-Leserin."

Ihr erster eigener Podcast "Gestatten, von Sinnen!", von dem jeden Freitag eine neue Folge erscheint, vereint beides. Man kann ihn hören, aber auch im Video sehen. Viele Podcasts gehen mittlerweile diesen Weg und verbinden Bild mit Ton.

Von Sinnen findet das in ihrem Fall sehr gut. "Ich kann also weiterhin meine bunten Jacken tragen und jeder sieht es", sagte sie.

In dem Format spricht die Entertainerin mit anderen Promis, unter anderem mit Mike Krüger und Evelyn Burdecki. Von Sinnen, die nach einem schweren Sturz im Jahr 2024 zurück in der Öffentlichkeit ist, hält sich für sehr geeignet für diese Rolle.