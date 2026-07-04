Alters-Beichte: Darum machte sich Annika Ernst jahrelang jünger

Berlin - Annika Ernst macht Schluss mit dem Versteckspiel: Die Schauspielerin spricht erstmals offen über ihr wahres Alter und verrät, warum sie sich lange jünger ausgab.

Annika Ernst (47) musste für eine Castingshow ihr Alter ändern. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

"Jedes Alter ist schön und sollte seine Sichtbarkeit haben", sagte sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. In der TV-Branche spielten ältere Frauen nach wie vor eine untergeordnete Rolle. "Dabei sind sie ja auch Identifikationsfiguren."

Ernst hatte kürzlich offenbart, dass sie sich jahrelang drei Jahre jünger gemacht hatte, als sie wirklich ist. In der "Superillu" hatte sie verraten, dass sie tatsächlich 47 Jahre alt ist und nicht erst 44.

Der Hintergrund des falschen Alters: Im Jahr 2009 nahm Ernst an einer Castingshow teil und war älter als die meisten ihrer Konkurrentinnen. Kurzerhand machte die Produktion sie drei Jahre jünger - und die Schauspielerin verpasste nach eigenen Worten den Moment, das zu korrigieren.

"Auf Wikipedia habe ich jetzt dieses Alter wieder geändert, weil mich das schon länger gestört hatte", sagte Ernst. Ihr richtiges Geburtsdatum: 14. März 1979 und nicht im Jahr 1982.