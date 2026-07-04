Blinder Fan rührt Chris Tall zu Tränen: "Vor fünf Jahren wollte ich mein Leben auslöschen"

Hamburg - Damit hat er sicherlich nicht gerechnet: Comedian Chris Tall (35) ist bei einem seiner Auftritte von einem blinden Fan zu Tränen gerührt worden. Ein Video des besonderen Aufeinandertreffens postete der Hamburger auf Instagram.

Comedian Chris Tall (35) ist bei einem seiner Auftritte von einem blinden Fan zu Tränen gerührt worden. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

In dem Clip ist zu sehen, wie der Rollstuhlfahrer den 35-Jährigen während der laufenden Show zu sich bittet, um ihm "vor allen Leuten" einen Preis zu überreichen - eine kleine Trophäe im Stile des berühmten "Oscar", mit dem Namen des Comedians drauf.

Den Grund dafür liefert Fan Daniel gleich hinterher: "Ich bin seit fünf Jahren blind. Und vor fünf Jahren wollte ich mein Leben auslöschen. Durch einen Kumpel habe ich dich im Fernsehen kennengelernt. Und ich danke dir heute dafür", verdeutlicht er.

Ein Geständnis, das natürlich nicht spurlos an Chris vorbeigeht. "Wenn du mir jetzt sagst, dass du dir fast das Leben genommen hättest und durch mich noch am Leben bist, ist das für mich als privater Mensch eigentlich so, dass ich heulen müsste. Und im Auto nachher wird's mich erwischen, das weiß ich jetzt schon", offenbart der Komiker.

Für die Show müsse er jetzt aber professionell bleiben, erklärt der Hamburger. "Aber ich spreche jetzt mal im Namen von allen hier: Ich habe leider keinen Pokal für dich, aber wir sind sehr, sehr froh, dass du heute hier bist und dass du weitermachst", unterstreicht Chris.