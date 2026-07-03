Richter Alexander Hold: TV-Comeback und Arbeit als Poltiker

München - Nach gut 13 Jahren holt Sat.1 einen Fernsehklassiker zurück ins Programm: Der Sender setzt auf Alexander Hold (64) und eine Neuauflage von dessen Gerichtsshow .

Alexander Hold (64) wird wieder als Richter im Fernsehen zu sehen sein. © Christoph Trost/dpa

Das überrascht insofern, als der Jurist nach dem Ende seiner sogenannten Court-Show "Richter Alexander Hold" im Jahr 2013 eine Politikkarriere eingeschlagen hat. Der echte Richter ist Abgeordneter der Freien Wähler und derzeit sogar Vizepräsident des Bayerischen Landtags.

"Es muss sich niemand Sorgen machen, dass ich irgendwie auch nur eine Landtagssitzung oder einen anderen politischen Termin verpassen werde, weil ich tatsächlich nur in meiner Freizeit, in den Ferien, drehen werde", sagte Hold zu seinem TV-Comeback der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich habe die feste Zusage und auch die Gewissheit, dass Sender und Produktionsfirma alles tun, dass es für mich und für mein übriges Leben, für meine anderen Aufgaben keinerlei Einschränkung ist. Das größte Thema ist tatsächlich, das mit meiner Familie unter einen Hut zu bekommen, aber alle anderen Aufgaben werden darunter sicherlich nicht leiden."

Sat.1 habe die letzten Jahre intensiv versucht, ihn wiederzugewinnen, nachdem die alten Folgen mit sogar steigendem Erfolg im Programm gelaufen seien, sagte Hold. Inzwischen liefen die alten Folgen fünf Stunden am Tag in Sat.1, teilweise sogar als Marktführer.