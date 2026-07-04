Streit-Nacht: Vanessa enthüllt verstörende Details aus der Beziehung mit Aleks

Hamburg - Rund drei Jahre waren Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35) in einer Beziehung. Doch vor allem nach der Trennung schlug das Liebes-Aus in der Reality-Welt hohe Wellen. Es folgten Missbrauchsvorwürfe und TV-Ausraster. Doch bereits während ihrer Beziehung gab es immer wieder Ausbrüche, an die sich Vanessa noch gut erinnert.

Vanessa Nwattu (26) erzählt einige Monate nach der Trennung nun weitere Details aus der Beziehung zu Aleks Petrovic (35). © Screenshot/Instagram/vanessa.nwa

Das erste Mal, als Aleks "richtig respektlos" gegenüber Vanessa geworden sei, war rund acht Monate nach Beziehungs-Beginn, erinnert sich die Reality-Queen im Talk-Format "deep und deutlich".

An diesem Abend seien die beiden gemeinsam auf einer Premiere gewesen. "Er meinte, er geht kurz zur Bar, um Drinks zu besorgen - kam dann aber nie wieder", so die 26-Jährige weiter.

Nach knapp drei Stunden Warten habe Vanessa schließlich einen Anruf von einer unbekannten Person erhalten: "Komm mal raus, er ist hier, kann sich nicht benehmen und pöbelt rum", zitiert sie die Anruferin.

Sofort sei Vanessa nach draußen geeilt. Doch statt ruhig auf Aleks einzugehen, habe sie ihm eine Ansage erteilt und sich beschwert, dass der 35-Jährige sie drinnen habe drei Stunden warten lassen.

Die Reaktion des Reality-Stars auf ihre Vorwürfe soll es in sich gehabt haben: "Du meckerst nur rum, nicht ein Mal darf ich Spaß haben", zitiert Vanessa den nach ihren Angaben betrunkenen Aleks.

Die Situation sei sogar so weit eskaliert, dass Menschen, die um die beiden Streithähne herumstanden, angefangen hätten, sie auseinanderzuziehen. Doch das Pöbeln seitens Aleks habe nicht aufgehört. "Das war so unangenehm."