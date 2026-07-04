Streit-Nacht: Vanessa enthüllt verstörende Details aus der Beziehung mit Aleks
Hamburg - Rund drei Jahre waren Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35) in einer Beziehung. Doch vor allem nach der Trennung schlug das Liebes-Aus in der Reality-Welt hohe Wellen. Es folgten Missbrauchsvorwürfe und TV-Ausraster. Doch bereits während ihrer Beziehung gab es immer wieder Ausbrüche, an die sich Vanessa noch gut erinnert.
Das erste Mal, als Aleks "richtig respektlos" gegenüber Vanessa geworden sei, war rund acht Monate nach Beziehungs-Beginn, erinnert sich die Reality-Queen im Talk-Format "deep und deutlich".
An diesem Abend seien die beiden gemeinsam auf einer Premiere gewesen. "Er meinte, er geht kurz zur Bar, um Drinks zu besorgen - kam dann aber nie wieder", so die 26-Jährige weiter.
Nach knapp drei Stunden Warten habe Vanessa schließlich einen Anruf von einer unbekannten Person erhalten: "Komm mal raus, er ist hier, kann sich nicht benehmen und pöbelt rum", zitiert sie die Anruferin.
Sofort sei Vanessa nach draußen geeilt. Doch statt ruhig auf Aleks einzugehen, habe sie ihm eine Ansage erteilt und sich beschwert, dass der 35-Jährige sie drinnen habe drei Stunden warten lassen.
Die Reaktion des Reality-Stars auf ihre Vorwürfe soll es in sich gehabt haben: "Du meckerst nur rum, nicht ein Mal darf ich Spaß haben", zitiert Vanessa den nach ihren Angaben betrunkenen Aleks.
Die Situation sei sogar so weit eskaliert, dass Menschen, die um die beiden Streithähne herumstanden, angefangen hätten, sie auseinanderzuziehen. Doch das Pöbeln seitens Aleks habe nicht aufgehört. "Das war so unangenehm."
Aleks Petrovic beleidigte Vanessa Nwattu während ihrer Beziehung offenbar massiv
Um runterzukommen, seien die beiden schließlich mit Freunden noch etwas essen gegangen. Als die beiden noch am selben Abend zu zweit schließlich mit dem Auto an ihrem Haus ankamen, habe Vanessa nach dem Schlüssel gefragt, um das Haus aufschließen zu können.
Doch der Schlüssel sei nicht aufzufinden gewesen. "Der ist in meiner Jacke", zitiert sie Aleks. Doch wo die Jacke samt Schlüssel war, habe er nicht gewusst. Es musste also eine Lösung her. Kurzerhand habe sich die 26-Jährige dazu entschieden, gemeinsam in ein Hotel zu fahren, um dort die Nacht verbringen zu können.
Am Hotel angekommen, dann die nächste Eskalation: "Er hat die Autotür aufgerissen und im Dunkeln über den ganzen Parkplatz geschrien: 'Du bist eine H*ure, ein Garnichts, du bist ekelhaft'". Vanessa habe in diesem Moment nur eine Sache beschäftigt: "Wie kann das sein, dass es das ist, was ich von einem Menschen bekomme, der mich eigentlich liebt?"
Voller Verzweiflung seien die beiden schließlich wieder zu ihrem Haus zurückgekehrt, bevor sich Vanessa weinend vor die Tür gesetzt habe. Jemanden anderen angerufen oder um Hilfe gebeten habe sie nach eigenen Angaben nicht. Trotz des Vorfalls blieb das mittlerweile Ex-Reality-Couple noch mehr als zwei weitere Jahre lang ein Paar, bis sie sich im Januar 2026 offiziell trennten.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshots/Instagram/vanessa.nwa, aleks_petrovic